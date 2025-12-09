Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες

 09.12.2025 - 20:40
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες

Η Λευκωσία υποδέχεται τη Margherita Pizza Artigianale σε έναν νέο, ιδιαίτερα ζεστό και φιλόξενο χώρο όπου και πάλι επίκεντρο αποτελεί ο μοναδικός ιταλικός ξυλόφουρνος.

Margherita Nicosia.jpg

Η πίτσα που εδώ και 13 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ελλάδα αλλά και την Αγία Νάπα τα τελευταία χρόνια, έρχεται στην πρωτεύουσα με μια νέα αναβαθμισμένη κουζίνα όπου η γαστρονομία της Νάπολης συναντά την Ελλάδα και την Κύπρο.

Margherita Nicosia 2.jpg

Ο Chef Francesco Berardo δίνει έμφαση στη χρήση μοναδικών και εκλεκτών πρώτων υλών, που αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας της Margherita Pizza Artigianale. Ενδεικτικά, μπορεί κανείς να απολαύσει πίτσα με παστράμι ή το φημισμένο καλαθάκι Λήμνου, πιάτα ζυμαρικών με πέστο από φυστίκι Αιγίνης και burrata, φρέσκο λαβράκι ή rib eye με πουρέ κυπριακής πατάτας μαγειρεμένο στον ξυλόφουρνο – δημιουργώντας μια νέα οπτική στην ελληνική-ιταλική γαστρονομία.

Margherita Nicosia 3.jpg

Η απόλαυση ολοκληρώνεται με ένα εξαιρετικό spirits & cocktail bar, καθώς και με την κάβα που περιλαμβάνει επιλεγμένες ετικέτες από τον κυπριακό, ελληνικό, ιταλικό και διεθνή αμπελώνα.

Margherita Pizza Artigianale, Nicosia
Διεύθυνση: Μενάνδρου 14, Λευκωσία, 1066
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 97970097

Margherita Nicosia 5.jpg
 
ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

