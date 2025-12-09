Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΟι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
LIKE ONLINE

Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν

 09.12.2025 - 21:45
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν

Εσύ γνώριζες ότι το κινητό σου έχει «κρυμμένους» κωδικούς που ξεκλειδώνουν συγκεκριμένες λειτουργίες;

Το lifewire.com αναφέρεται στους 57 καλύτερους κρυφούς κωδικούς του Android για το 2023 και τις ενέργειες που επιτελούν, όπως για παράδειγμα, παρουσίαση πληροφοριών της συσκευής, αλλαγή ρυθμίσεων, διαχείριση κλήσεων και άλλα.

Για να χρησιμοποιήσεις τους εν λόγω κωδικούς, άνοιξε το Phone app, και πληκτρολόγησε τον κωδικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις κλήση, αν η συσκευή υποστηρίζει τον κωδικό, θα εκτελεστεί αυτόματα.

Οι κωδικοί:

*#*#2663#*#* – Δίνει πληροφορίες για την έκδοση της touch-screen
*#*#44336#*#* – Αναφέρει πότε κατασκευάστηκε η συσκευή.
*#*#3264#*#* – Έκδοση RAM.
*#*#1111#*#* – FTA software version.
*#*#2222#*#* – FTA hardware version.
*#*#232337#*# – Bluetooth device address.
*#06# – Βλέπεις τον αριθμό IMEI.
*#*#232338#*#* – Δείχνει το MAC address του Wi-Fi network.
*#*#4986*2650468#*#* – Πληροφορίες σχετικά με το firmware.
*#*#34971539#*#* – Πληροφορίες για το camera firmware.
*#*#1234#*#* – Πληροφορίες για το firmware.
*#03# – Βλέπεις τον σειριακό αριθμό της NAND flash

Κωδικοί για διαχείριση ρυθμίσεων

*#*#7594#*#* – Αλλαγή της συμπεριφοράς του power button.

*#*#197328640#*#* – Πρόσβαση στο Service Mode.

*3001#12345#* – Πρόσβαση στο Field Mode για πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

*#3282*727336*# – Πληροφορίες σχετικά με τη κατανάλωση δεδομένων και αποθηκευτικού χώρου

*#*#4636#*#* – Πληροφορίες για την μπαταρία WLAN στατιστικά, και άλλα στατιστικά χρήσης

*#*#225#*#* – Δεδομένα ημερολογίου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Κωδικοί για troubleshooting

*#*#1472365#*#* – Διενέργεια GPS test.

*#*#2664#*#* – Έλεγχος touch-screen.

*#*#526#*#* – Διενέργεια WLAN test.

*#*#232331#*#* – Έλεγχος Bluetooth.

*#*#7262626#*#* – Διενέργεια field test.

*#*#0842#*#* – Έλεγχος δόνησης και backlight.

*#*#0283#*#* – Διενέργεια packet loopback test.

*#*#0588#*#* – Έλεγχος του αισθητήρα εγγύτητας.

*#*#0673#*#* ή *#*#0289#*#* – Διενέργεια δοκιμών ήχου ή μελωδίας.

#0782*# – Διενέργεια real-time clock test.

#*#426#*# – Διαγνωστικό των Google Play Services.

*#0589# – Διενέργεια δοκιμής για τον αισθητήρα φωτός.

*#0228# – Έλεγχος της κατάστασης μπαταρίας.

*#7284# – Πρόσβαση στο USB 12C mode control.

*#872564# – Έλεγχος το USB logging

*#745# – Άνοιγμα RIL dump menu.

*#746# – Άνοιγμα Debug dump menu.

*#9900# – Πρόσβαση στο System dump mode.

*#3214789# – Παρουσίαση του status του GCF mode.

*#9090# – Παρουσίαση των ρυθμίσεων του διαγνωστικών ελέγχων

*#7353# – Άνοιγμα Quick test menu.

*#*#273282*255*663282*#*#* – Backup των αρχείων media

*#*#7780#*#* – Factory reset

Για κλήσεις και μηνύματα

*#67# – Πληροφορίες για την προώθηση κλήσεων.

*#61# – Ο χρόνος που απαιτείται για την προώθηση.

*31# – Ενεργοποίηση αναγνωριστικού καλούντος.

#31# – Απενεργοποίηση αναγνωριστικού καλούντος.

*43# – Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων.

#43# – Απενεργοποίηση αναμονής κλήσεων.

*5005*7672# – Δες τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

ΠΗΓΗ: Itspossible.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

 09.12.2025 - 21:30
Επόμενο άρθρο

Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

 09.12.2025 - 21:54
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

  •  09.12.2025 - 19:58
ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

  •  09.12.2025 - 16:38
Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

  •  09.12.2025 - 21:30
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

  •  09.12.2025 - 17:42
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

  •  09.12.2025 - 18:24
Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

  •  09.12.2025 - 21:54
Το μνημείον είναι μείον

Το μνημείον είναι μείον

  •  09.12.2025 - 20:09
Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

  •  09.12.2025 - 19:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα