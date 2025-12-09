Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν

Το lifewire.com αναφέρεται στους 57 καλύτερους κρυφούς κωδικούς του Android για το 2023 και τις ενέργειες που επιτελούν, όπως για παράδειγμα, παρουσίαση πληροφοριών της συσκευής, αλλαγή ρυθμίσεων, διαχείριση κλήσεων και άλλα.

Για να χρησιμοποιήσεις τους εν λόγω κωδικούς, άνοιξε το Phone app, και πληκτρολόγησε τον κωδικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις κλήση, αν η συσκευή υποστηρίζει τον κωδικό, θα εκτελεστεί αυτόματα.

Οι κωδικοί:

*#*#2663#*#* – Δίνει πληροφορίες για την έκδοση της touch-screen

*#*#44336#*#* – Αναφέρει πότε κατασκευάστηκε η συσκευή.

*#*#3264#*#* – Έκδοση RAM.

*#*#1111#*#* – FTA software version.

*#*#2222#*#* – FTA hardware version.

*#*#232337#*# – Bluetooth device address.

*#06# – Βλέπεις τον αριθμό IMEI.

*#*#232338#*#* – Δείχνει το MAC address του Wi-Fi network.

*#*#4986*2650468#*#* – Πληροφορίες σχετικά με το firmware.

*#*#34971539#*#* – Πληροφορίες για το camera firmware.

*#*#1234#*#* – Πληροφορίες για το firmware.

*#03# – Βλέπεις τον σειριακό αριθμό της NAND flash

Κωδικοί για διαχείριση ρυθμίσεων

*#*#7594#*#* – Αλλαγή της συμπεριφοράς του power button.

*#*#197328640#*#* – Πρόσβαση στο Service Mode.

*3001#12345#* – Πρόσβαση στο Field Mode για πληροφορίες σχετικά με τα δίκτυα.

*#3282*727336*# – Πληροφορίες σχετικά με τη κατανάλωση δεδομένων και αποθηκευτικού χώρου

*#*#4636#*#* – Πληροφορίες για την μπαταρία WLAN στατιστικά, και άλλα στατιστικά χρήσης

*#*#225#*#* – Δεδομένα ημερολογίου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή

Κωδικοί για troubleshooting

*#*#1472365#*#* – Διενέργεια GPS test.

*#*#2664#*#* – Έλεγχος touch-screen.

*#*#526#*#* – Διενέργεια WLAN test.

*#*#232331#*#* – Έλεγχος Bluetooth.

*#*#7262626#*#* – Διενέργεια field test.

*#*#0842#*#* – Έλεγχος δόνησης και backlight.

*#*#0283#*#* – Διενέργεια packet loopback test.

*#*#0588#*#* – Έλεγχος του αισθητήρα εγγύτητας.

*#*#0673#*#* ή *#*#0289#*#* – Διενέργεια δοκιμών ήχου ή μελωδίας.

#0782*# – Διενέργεια real-time clock test.

#*#426#*# – Διαγνωστικό των Google Play Services.

*#0589# – Διενέργεια δοκιμής για τον αισθητήρα φωτός.

*#0228# – Έλεγχος της κατάστασης μπαταρίας.

*#7284# – Πρόσβαση στο USB 12C mode control.

*#872564# – Έλεγχος το USB logging

*#745# – Άνοιγμα RIL dump menu.

*#746# – Άνοιγμα Debug dump menu.

*#9900# – Πρόσβαση στο System dump mode.

*#3214789# – Παρουσίαση του status του GCF mode.

*#9090# – Παρουσίαση των ρυθμίσεων του διαγνωστικών ελέγχων

*#7353# – Άνοιγμα Quick test menu.

*#*#273282*255*663282*#*#* – Backup των αρχείων media

*#*#7780#*#* – Factory reset

Για κλήσεις και μηνύματα

*#67# – Πληροφορίες για την προώθηση κλήσεων.

*#61# – Ο χρόνος που απαιτείται για την προώθηση.

*31# – Ενεργοποίηση αναγνωριστικού καλούντος.

#31# – Απενεργοποίηση αναγνωριστικού καλούντος.

*43# – Ενεργοποίηση αναμονής κλήσεων.

#43# – Απενεργοποίηση αναμονής κλήσεων.

*5005*7672# – Δες τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

