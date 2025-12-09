Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

Αύριο θα βρίσκομαι στην Ουκρανία και αναμένω προτάσεις από τους εταίρους και τους βουλευτές μας σχετικά με νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια της ισχύος του στρατιωτικού νόμου.

«Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα είμαι σύντομος: Είμαι έτοιμος».

Αυτό που ζήτησε από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε ακόμη, η Ουκρανία μπορεί να προσφύγει στις κάλπες «σε 60 με 90 ημέρες».

Σε συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει εκλογές.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

«Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Ειλικρινά, δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν πρόεδρος, και δεν συνέβη για τέσσερα χρόνια. Είδα να συμβαίνει αυτό και είπα, ουάου, θα προκαλέσουν προβλήματα εδώ. Και ξεκίνησε και, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειλικρινά. Νομίζω ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί τώρα. Νομίζω ότι αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα μπορούσατε να έχετε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων.

Η έκκληση -και από τα χείλη του Αμερικανού προέδρου- έρχεται την ώρα που ο Ζελένσκι είναι πολιτικά αποδυναμωμένος λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς που «αγγίζει» ακόμη και στενούς συνεργάτες του.

Πέρα από την δήλωση για τις εκλογές, που είναι πολύ σημαντική με δεδομένες τις πιέσεις από πολλές πλευρές για αυτή την εκκρεμότητα, ο Ζελένσκι προχώρησε και σε μια εντυπωσιακή παραδοχή για την πορεία του πολέμου.

Η Ουκρανία επί του παρόντος δεν έχει τη δύναμη ή την υποστήριξη των συμμάχων της να ανακαταλάβει την Κριμαία και τα άλλα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, είπε. «Θα είμαι ειλικρινής: ναι, σήμερα δεν έχουμε τις δυνάμεις για όλα αυτά. Δεν έχουμε αρκετή υποστήριξη για όλα αυτά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

