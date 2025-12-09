Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να κάνει ο ίδιος έλεγχο στις δημόσιες μεταφορές, με τα σενάρια για τον τρόπο που διέρρευσε η φωτογραφία να «οργιάζουν».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του καναλιού «Αlpha»,η φωτογραφία ήταν καταχωρημένη σε ηλεκτρονικό φάκελο εντός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διέρρευσε από εκεί.
Οι υποψίες στρέφονται σε άτομαεντός της υπηρεσίας που βρίσκονταικοντά στο περιβάλλον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στον οποίο δεν αποκλείεται να έστειλαν το στιγμιότυπο.
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία.
Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.