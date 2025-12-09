Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να κάνει ο ίδιος έλεγχο στις δημόσιες μεταφορές, με τα σενάρια για τον τρόπο που διέρρευσε η φωτογραφία να «οργιάζουν».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του καναλιού «Αlpha»,η φωτογραφία ήταν καταχωρημένη σε ηλεκτρονικό φάκελο εντός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διέρρευσε από εκεί.

Οι υποψίες στρέφονται σε άτομα εντός της υπηρεσίας που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στον οποίο δεν αποκλείεται να έστειλαν το στιγμιότυπο.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Δείτε το απόσπασμα: