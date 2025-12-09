Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

 09.12.2025 - 21:30
Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα κοινωνικά δίκτυα η φωτογραφία του μεταμφιεσμένου Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, μέσα σε λεωφορείο, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου και καπελάκι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να κάνει ο ίδιος έλεγχο στις δημόσιες μεταφορές, με τα σενάρια για τον τρόπο που διέρρευσε η φωτογραφία να «οργιάζουν».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του καναλιού «Αlpha»,η φωτογραφία ήταν καταχωρημένη σε ηλεκτρονικό φάκελο εντός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διέρρευσε από εκεί.

Οι υποψίες στρέφονται σε άτομα εντός της υπηρεσίας που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στον οποίο δεν αποκλείεται να έστειλαν το στιγμιότυπο.

Σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Δείτε το απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 09.12.2025 - 21:10
Επόμενο άρθρο

Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν

 09.12.2025 - 21:45
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

  •  09.12.2025 - 19:58
ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

  •  09.12.2025 - 16:38
Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

  •  09.12.2025 - 21:30
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

  •  09.12.2025 - 17:42
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

  •  09.12.2025 - 18:24
Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

  •  09.12.2025 - 21:54
Το μνημείον είναι μείον

Το μνημείον είναι μείον

  •  09.12.2025 - 20:09
Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

  •  09.12.2025 - 19:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα