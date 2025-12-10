Κυπριακό: Συναντώνται σήμερα οι διαπραγματευτές ενόψει συνάντησης ηγετών

Οι κύριοι Μενελάου και Ντανά θα έχουν συνάντηση το πρωί της Τετάρτης για προετοιμασία σε σχέση με την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών την Πέμπτη με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία βρίσκεται στο νησί από την περασμένη Πέμπτη το βράδυ και είχε ήδη χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του χθες χαρακτήρισε της συναντήσεις της Πέμπτης πολύ κρίσιμες. "Η πρώτη είναι η κοινή επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήρι που θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Από εκεί και πέρα είναι η συνάντηση που θα γίνει, είναι η πρώτη που γίνεται έπειτα από πολλά χρόνια στην παρουσία του Προσωπικού Απεσταλμένου του ΓΓ», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση με έναν στόχο: πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά".

Είπε ακόμη πως "είμαι έτοιμος να συζητήσω και ΜΟΕ, ειδικά την υλοποίηση αυτών που συμφωνήσαμε με τον ΓΓ, νέες ιδέες – έχω αρκετές νέες ιδέες – παράλληλα με την ουσιαστική δουλειά για επανέναρξη των συνομιλιών, γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο."

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την Παρασκευή, για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των επαφών.

Πηγή: ΚΥΠΕ