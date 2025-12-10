Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚυπριακό: Συναντώνται σήμερα οι διαπραγματευτές ενόψει συνάντησης ηγετών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυπριακό: Συναντώνται σήμερα οι διαπραγματευτές ενόψει συνάντησης ηγετών

 10.12.2025 - 07:13
Κυπριακό: Συναντώνται σήμερα οι διαπραγματευτές ενόψει συνάντησης ηγετών

Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς, Μενελάος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, για προετοιμασία της αυριανής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Οι κύριοι Μενελάου και Ντανά θα έχουν συνάντηση το πρωί της Τετάρτης για προετοιμασία σε σχέση με την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών την Πέμπτη με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία βρίσκεται στο νησί από την περασμένη Πέμπτη το βράδυ και είχε ήδη χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν την Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις του χθες χαρακτήρισε της συναντήσεις της Πέμπτης πολύ κρίσιμες. "Η πρώτη είναι η κοινή επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήρι που θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Από εκεί και πέρα είναι η συνάντηση που θα γίνει, είναι η πρώτη που γίνεται έπειτα από πολλά χρόνια στην παρουσία του Προσωπικού Απεσταλμένου του ΓΓ», ανέφερε.

Πρόσθεσε πως "πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση με έναν στόχο: πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά".

Είπε ακόμη πως "είμαι έτοιμος να συζητήσω και ΜΟΕ, ειδικά την υλοποίηση αυτών που συμφωνήσαμε με τον ΓΓ, νέες ιδέες – έχω αρκετές νέες ιδέες – παράλληλα με την ουσιαστική δουλειά για επανέναρξη των συνομιλιών, γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο."

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για την Παρασκευή, για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία για τα αποτελέσματα των επαφών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 10.12.2025 - 07:11
Επόμενο άρθρο

Σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου προχωρούν σήμερα οι αγρότες στη σκιά της παρέμβασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 10.12.2025 - 07:17

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Συναντώνται σήμερα οι διαπραγματευτές ενόψει συνάντησης ηγετών

Κυπριακό: Συναντώνται σήμερα οι διαπραγματευτές ενόψει συνάντησης ηγετών

  •  10.12.2025 - 07:13
Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  10.12.2025 - 07:11
Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

  •  10.12.2025 - 06:39
Αγνοούμενο Ισραηλινό γιοτ: Σε εξέλιξη οι έρευνες για εντοπισμό του – Άγνωστη η τύχη των 5 επιβαινόντων

Αγνοούμενο Ισραηλινό γιοτ: Σε εξέλιξη οι έρευνες για εντοπισμό του – Άγνωστη η τύχη των 5 επιβαινόντων

  •  10.12.2025 - 07:32
Κακοκαιρία BYRON: Νέα κίτρινη προειδοποίηση – Μέχρι τι ώρα θα βρίσκεται σε ισχύ

Κακοκαιρία BYRON: Νέα κίτρινη προειδοποίηση – Μέχρι τι ώρα θα βρίσκεται σε ισχύ

  •  10.12.2025 - 07:03
Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

  •  10.12.2025 - 06:42
Το μνημείον είναι μείον

Το μνημείον είναι μείον

  •  09.12.2025 - 20:09
Τραπεζικός λογαριασμός: Τι αλλάζει αμέσως μετά τον θάνατο πελάτη – Ο πλήρης οδηγός για κληρονόμους και διαχειριστές

Τραπεζικός λογαριασμός: Τι αλλάζει αμέσως μετά τον θάνατο πελάτη – Ο πλήρης οδηγός για κληρονόμους και διαχειριστές

  •  10.12.2025 - 06:41

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα