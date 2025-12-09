ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας:

«Είναι με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς που σας καλωσορίζω και φέτος στο Προεδρικό Μέγαρο, για την καθιερωμένη ετήσια δεξίωση με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών και της 32ης Εβδομάδας Εθελοντισμού.

Από το 1985, χρονιά κατά την οποία η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 5η Δεκεμβρίου ως ημέρα τιμής προς τους εθελοντές, ο εθελοντισμός ως πανανθρώπινη αξία, απέκτησε και θεσμική υπόσταση. Και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά.

Κάθε σύγχρονο δημοκρατικό κράτος, πολύ περισσότερο κράτος μέλος της ΕΕ, οφείλει να μεριμνά για την κάλυψη κάθε ανάγκης, έχει υποχρέωση να σπεύδει για τη διαχείριση κάθε ειδικής περίστασης και, βεβαίως, είναι καθήκον του κράτους να εργάζεται για τη μείωση των παθογενειών που οδηγούν σε κοινωνικά και άλλα προβλήματα.

Και ακριβώς μέσα από αυτή τη συλλογιστική, η διακυβέρνησή μας εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, ακολουθώντας συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό, που έχει ως ιδεολογικό υπόβαθρο τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Και η υπεύθυνη διαχείριση που γίνεται από μέρους της Κυβέρνησης μάς επιτρέπει να επενδύουμε στους τομείς του κράτους πρόνοιας, να επενδύουμε στην Παιδεία, στην Υγεία, στη στεγαστική πολιτική, όπως ανακοινώσαμε σήμερα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Και χαίρομαι γιατί αν δούμε και τις δαπάνες για την κοινωνική πολιτική από το 2023 όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου μέχρι σήμερα, υπάρχει μια σημαντική αυξητική τάση.

Με αιχμή του δόρατος την ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, η οποία αναπτύσσεται μέσω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, έχουμε τη δυνατότητα ως κράτος να διαθέτουμε, αυξάνοντας σημαντικά σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, ώστε να είναι σε θέση να στηρίζει τους ευάλωτους συμπολίτες μας, καθώς και τα νοικοκυριά που χρήζουν βοήθειας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικές παροχές που προβλέπονται για το 2026 είναι αυξημένες κατά 6,7% σε σχέση με φέτος, που είναι αυξημένες σε σχέση με το 2024, και ανέρχονται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πέραν όμως της βοήθειας σε χρήματα, υποδομές και εξοπλισμό, για την Κυβέρνησή μας παραμένει αδήριτη η ανάγκη βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς όλους τους συμπολίτες μας. Γι’ αυτό προχωρούμε με αποφασιστικότητα με την προώθηση και υλοποίηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα. Μεταρρυθμίσεων που βασικό στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητας του κάθε πολίτη, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

Εξάλλου, η συνεχής αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες βασική υποχρέωση και ευθύνη κάθε Πολιτείας, είναι μια συνεχής διαδικασία που τέμνει οριζοντίως όλες τις δράσεις και πολιτικές της αποφάσεις, έτσι ώστε καθημερινά οι πολίτες να αισθάνονται τη βελτίωση στην προσέγγιση, την εξυπηρέτηση και την αποτελεσματικότητα του Κράτους. Με προσήλωση, λοιπόν, και επιμονή εργαζόμαστε για να αλλάξουμε νοοτροπίες, να καταργήσουμε αχρείαστες δομές, να διορθώσουμε στρεβλώσεις και να απλοποιήσουμε διαδικασίες, πάντα προς όφελος του συνόλου των πολιτών.

Η διαχείριση των αυξανόμενων διεθνών, περιφερειακών και τοπικών προκλήσεων, απαιτεί συλλογικές δράσεις και αποτελεσματικές συνέργειες.

Κανένα κράτος από μόνο του, όσο ισχυρό και αν είναι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στη διαχείριση των πολυεπίπεδων και πολλαπλών προκλήσεων που απασχολούν την κοινωνία χωρίς τη συνδρομή των ίδιων των πολιτών.

Και αντιστρόφως, ούτε η μεμονωμένη δράση πολιτών είναι αρκετή από μόνη της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων χωρίς την ουσιαστική συνδρομή της συντεταγμένης Πολιτείας και των Υπηρεσιών του κράτους.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η αναντικατάστατη αξία των ενεργών πολιτών, οι οποίοι ακόμα και στις πλέον προηγμένες κοινωνίες, αποτελούν το ασφαλέστερο εχέγγυο κάθε κοινωνικής πρόνοιας και επιτυχούς αντιμετώπισης των προκλήσεων της εποχής μας.

Και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς αλλά και περήφανοι, γιατί οι εθελοντές της Κύπρου, με πράξεις, αποτελούν διαχρονικά τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη, επιτελώντας αξιοζήλευτο έργο. Ο λαός μας έχει αποδείξει ότι γνοιάζεται, ότι προστρέχει χωρίς δεύτερη σκέψη στην ανάγκη του άλλου και ότι δεν φείδεται χρόνου, κόπου και χρημάτων προκειμένου να συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη, να προωθήσει αξίες, να αναλάβει κοινωφελείς πρωτοβουλίες.

Και είναι ακριβώς μέσα από αυτή την προσέγγιση που ως διακυβέρνηση του τόπου, πραγματικά πιστεύουμε ότι η καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού, του ανθρωπισμού, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και κατ΄ επέκταση, της ενεργού πολιτότητας σε όλους τους τομείς, είναι αξίες στις οποίες πρέπει και να επενδύουμε και να στηρίζουμε ουσιαστικά. Εξάλλου, είναι κάτι που, το επαναλαμβάνουμε συνεχώς: Το κράτος είναι οι πολίτες του. Εσείς οι πολίτες είστε το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού και δίκαιου πολιτεύματος. Όσο εσείς είστε ενεργοί, ενδιαφέρεστε για τα κοινά, έχετε άποψη, κρίνετε υπεύθυνα και ενεργείτε και αποφαίνεστε πάντα προς το κοινό συμφέρον, τότε οι κοινωνίες είναι πιο υγιείς και, κατ΄ επέκταση, τα δημοκρατικά πολιτεύματα θα λειτουργούν καλύτερα, πιο δίκαια και πιο αποτελεσματικά.

Και αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, για το οποίο, επαναλαμβάνω, είμαστε πραγματικά περήφανοι, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, μέσα στην πεντηκονταετή και πλέον δράση του έχει παρουσιάσει ιδιαίτερα αξιόλογα δείγματα γραφής και ανταποκρίνεται επάξια στην αποστολή του. Μέσα από τα προγράμματα, τους διαγωνισμούς, τις πρωτοβουλίες, τις οργανωτικές δομές και τον συντονισμό των εθελοντών όλης της Κύπρου, όχι μόνο κατάφερε να εμπνεύσει την αξία του εθελοντισμού στην πατρίδα μας, αλλά αποτελεί πλέον ένα ζωτικό πνεύμονα ανθρωπιάς και προσφοράς της κυπριακής κοινωνίας. Ένα ισχυρό συνεργάτη, εταίρο και συνοδοιπόρο της Πολιτείας.

Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, φίλε Ηλία, σας ευχαριστούμε. Στο πρόσωπό σου συγχαίρω όλους τους εθελοντές της Κύπρου, τους ακούραστους υπηρέτες του ανθρωπισμού, που εργάζονται πρόθυμα, άοκνα και με ανιδιοτέλεια, είτε μέσα από Σωματεία και οργανωμένα σύνολα είτε μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Τους γνωστούς και άγνωστους εθελοντές της χώρας μας, που προσφέρουν με κίνητρο πάντα την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την πατρίδα, τον κόσμο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την παιδεία, την υγεία, την ευημερία και γενικά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινωνίας μας και της καθημερινότητας του κάθε πολίτη, χωρίς τους όποιους αποκλεισμούς.

Όλοι εσείς είστε και λέγεστε εθελοντές, διότι αυτό που κάνετε το προσφέρετε από καρδιάς, χωρίς να αναμένετε οτιδήποτε. Η σημερινή εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι μια συμβολική αλλά και ουσιαστική αναγνώριση της δράσης σας, της δράσης των εθελοντών της Κύπρου. Και από δικής μας πλευράς, ως Πολιτεία, έχουμε χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να σάς στηρίζουμε, να αναδεικνύουμε την αξία του εθελοντισμού και να τιμούμε τους αφανείς στυλοβάτες του.

Απόψε, λοιπόν, συγχαίρω και τους διακριθέντες των δύο διαγωνισμών «Νεολαία και Εθελοντισμός» και «Εταιρικός Εθελοντισμός και Εθελοντική Προσφορά» και εύχομαι το παράδειγμά τους να εμπνεύσει πολλούς άλλους και να προκύψουν άξιοι μιμητές τους. Στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και σε όλα τα κατά τόπους Συμβούλια και Σωματεία, εύχομαι να συνεχίζουν το έργο τους με τον ίδιο ζήλο. Ως Κυβέρνηση, αλλά και εγώ προσωπικά είμαστε δίπλα σας.

Αγαπητοί Εθελοντές και αγαπητές Εθελόντριες, σας συγχαίρω για την προσφορά και τη δράση σας. Είμαστε πραγματικά ως Πολιτεία περήφανοι για τη δουλειά σας. Η Πολιτεία χρειάζεται τη δική σας συνδρομή στην προσπάθεια να αλλάξουμε την Κύπρο μας, και μαζί να ανοικοδομήσουμε μια καλύτερη πατρίδα».