ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Διαπραγματευόμαστε αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

 09.12.2025 - 19:38
Τουρκία: Διαπραγματευόμαστε αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από εταιρεία του Μπιλ Γκέιτς

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR), προσθέτοντας ότι το σχέδιο είναι η δημιουργία ελάχιστης χωρητικότητας μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 5.000 μεγαβάτ έως το 2050.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας η Τουρκία στοχεύει στη διαφοροποίηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της.

Τι ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την TerraPower, που ιδρύθηκε από τον Μπιλ Γκέιτς, σχετικά με μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε μικρούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χωρητικότητα τουλάχιστον 5.000 μεγαβάτ έως το 2050».

Ποια είναι η TerraPower

Η TerraPower LLC, είναι μια αμερικανική εταιρεία σχεδιασμού και ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων με έδρα το Μπέλβιου της Ουάσινγκτον. Η TerraPower αναπτύσσει μια κατηγορία ταχέων πυρηνικών αντιδραστήρων.

O Γκέιτς είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της TerraPower.

Η εταιρεία έχει επίσης λάβει χρηματοδότηση από άλλους μεγάλους επενδυτές και ομίλους, όπως η SK Group (Νότια Κορέα), η NVentures (το επενδυτικό σκέλος της NVIDIA), η HD Hyundai, καθώς και από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) μέσω του Προγράμματος Επίδειξης Προηγμένων Αντιδραστήρων (ARDP).

Ενώ ο Γκέιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση και συνεχίζει να την υποστηρίζει ενεργά ως βασικός επενδυτής και πρόεδρος, η ιδιοκτησιακή δομή περιλαμβάνει και άλλους επενδυτές και ιδιώτες.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

ΠΗΓΗ: Cnn.gr

 

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 09.12.2025 - 19:25
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

 09.12.2025 - 19:58
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

