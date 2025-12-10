Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 10.12.2025 - 07:11
Στην Αθήνα για σειρά εκδηλώσεων σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Επίσκεψη στην Αθήνα, για να παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων, πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει μετά το μεσημέρι της Τετάρτης για την Αθήνα, όπου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ακολούθως, θα μεταβεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου θα έχει συνάντηση με την Πρύτανη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο οίκημα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στην Αθήνα, όπου θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση προς τιμήν του ακαδημαϊκού και πρώην Πρέσβη της Δημοκρατίας, Γιώργου Γεωργή.

Το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για την Κύπρο.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στην Αθήνα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς, Μενελάος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, για προετοιμασία της αυριανής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

