Κατώτατος μισθός: Κλείνει πριν τα Χριστούγεννα – Το μεγάλο στοίχημα του Μουσιούττα
09.12.2025 - 09:23
Στα βαθιά μπαίνει ο νέος Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος μέσα από την εκπομπή «Alpha Καλημέρα» έδωσε το πρώτο σαφές στίγμα των προθέσεών του για το φλέγον ζήτημα του κατώτατου μισθού.
Μετά την τελετή παράδοσης–παραλαβής, ο νέος Υπουργός Εργασίας ενημερώθηκε από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου για τα «καυτά» ανοικτά θέματα, με προτεραιότητα τον κατώτατο μισθό, τονίζοντας ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί πριν από το τέλος του έτους. «Σήμερα έχουμε προγραμματισμένη υπηρεσιακή σύσκεψη με την τεχνική επιτροπή για μια πιο αναλυτική ενημέρωση», ανέφερε.
Ο Υπουργός υπογράμμισε πως στο διάλογο θα συμμετάσχουν ενεργά και οι κοινωνικοί εταίροι, επιδιώκοντας μια λύση που θα αποτελεί «συνέργεια» όλων των πλευρών, ακόμη κι αν δεν ικανοποιεί πλήρως καμία από αυτές. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «στόχος είναι η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, χωρίς να πλήττεται η οικονομία».
Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ακρότητες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μπορεί να επιβαρύνουν το σύστημα: «Υπάρχει κίνδυνος το σύστημα να μην το αντέξει ή να οδηγηθούμε σε απεργίες».
Ο κ. Μουσιούττας διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή», σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους. «Πρώτος στόχος είναι ο κατώτατος μισθός – με βελτίωση, αλλά μέσα στα πλαίσια που μπορούν να προσφέρουν και οι επιχειρήσεις», σημείωσε.
Εμφανίστηκε την ίδια ώρα αισιόδοξος πως το θέμα θα οριστικοποιηθεί άμεσα. «Μέχρι τα Χριστούγεννα ελπίζω πως το θέμα του κατώτατου μισθού θα έχει κλείσει».
Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00