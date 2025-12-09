Κατώτατος μισθός: Κλείνει πριν τα Χριστούγεννα – Το μεγάλο στοίχημα του Μουσιούττα

Μετά την τελετή παράδοσης–παραλαβής, ο νέος Υπουργός Εργασίας ενημερώθηκε από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου για τα «καυτά» ανοικτά θέματα, με προτεραιότητα τον κατώτατο μισθό, τονίζοντας ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί πριν από το τέλος του έτους. «Σήμερα έχουμε προγραμματισμένη υπηρεσιακή σύσκεψη με την τεχνική επιτροπή για μια πιο αναλυτική ενημέρωση», ανέφερε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε πως στο διάλογο θα συμμετάσχουν ενεργά και οι κοινωνικοί εταίροι, επιδιώκοντας μια λύση που θα αποτελεί «συνέργεια» όλων των πλευρών, ακόμη κι αν δεν ικανοποιεί πλήρως καμία από αυτές. Τόνισε χαρακτηριστικά πως «στόχος είναι η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, χωρίς να πλήττεται η οικονομία».

Παράλληλα προειδοποίησε ότι οι ακρότητες, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, μπορεί να επιβαρύνουν το σύστημα: «Υπάρχει κίνδυνος το σύστημα να μην το αντέξει ή να οδηγηθούμε σε απεργίες».

Ο κ. Μουσιούττας διαβεβαίωσε πως η προσπάθεια είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή», σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους. «Πρώτος στόχος είναι ο κατώτατος μισθός – με βελτίωση, αλλά μέσα στα πλαίσια που μπορούν να προσφέρουν και οι επιχειρήσεις», σημείωσε.

Εμφανίστηκε την ίδια ώρα αισιόδοξος πως το θέμα θα οριστικοποιηθεί άμεσα. «Μέχρι τα Χριστούγεννα ελπίζω πως το θέμα του κατώτατου μισθού θα έχει κλείσει».