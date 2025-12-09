Πώς να στεγνώσετε ρούχα μέσα στο σπίτι χωρίς υγρασία — Ο σωστός και ο λάθος τρόπος

Αυτό, όμως, αυξάνει σημαντικά την υγρασία στους χώρους, επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και απαιτεί περισσότερη θέρμανση.

Με μερικές πρακτικές κινήσεις, τα ρούχα στεγνώνουν γρήγορα, με λιγότερη υγρασία και χωρίς σπατάλη ενέργειας.

1. Μην απλώνετε πολλά ρούχα στο ίδιο σημείο — «μπουκώνει» ο χώρος

Όταν τα ρούχα είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, ο αέρας δεν κυκλοφορεί και η εξάτμιση επιβραδύνεται.

Λύση:

Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα ρούχα.

Απλώστε σε δύο σειρές αντί για μία πυκνή.

Χρησιμοποιήστε περισσότερες κρεμάστρες

2. Όχι στο υπνοδωμάτιο

Το υπνοδωμάτιο συσσωρεύει υγρασία και επηρεάζει τον ύπνο και την υγεία.

Ιδανικοί χώροι:

Σαλόνι με καλή κυκλοφορία αέρα

Μπάνιο, μόνο αν υπάρχει εξαερισμός

Κουζίνα, με ανοιχτό απορροφητήρα (χωρίς θερμότητα)

3. Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα — αλλά σωστά

Ο αφυγραντήρας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα.

Σωστή χρήση:

Τοποθετήστε τον κοντά στο άπλωμα, όχι στην άλλη άκρη του δωματίου.

Λειτουργήστε τον με κλειστές πόρτες για να περιοριστεί ο όγκος αέρα.

Επιλέξτε πρόγραμμα “Laundry”, αν υπάρχει.

4. Ανοίξτε ελαφρά ένα παράθυρο — όχι διάπλατα

Λίγα εκατοστά είναι αρκετά για να φύγει η υγρασία χωρίς να κρυώσει ο χώρος.

Το λάθος: Αν ανοίξει τελείως, πέφτει η θερμοκρασία και επιβραδύνεται το στέγνωμα.

5. Μην ακουμπάτε απλώστρα σε τοίχους και κουρτίνες

Αυξάνεται ο κίνδυνος μούχλας, ειδικά σε εξωτερικούς τοίχους που είναι ήδη ψυχροί.

6. Γρήγορο κόλπο: στύψτε καλά πριν το άπλωμα

Κάθε 200–300 ml λιγότερου νερού μειώνει ώρες στεγνώματος.

Tip: Επαναλάβετε σύντομο στύψιμο 2–3 λεπτών μετά το πρόγραμμα πλυσίματος.

7. Μη βάζετε τα ρούχα πάνω σε σώματα θέρμανσης

Αυξάνει την κατανάλωση, δημιουργεί υπερβολική υγρασία και μπορεί να φθείρει υφάσματα.

Καλύτερο:

Τοποθετήστε την απλώστρα σε απόσταση από το θερμαντικό σώμα, ώστε η θερμότητα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα.

8. Πότε βοηθά το air condition

Το A/C στεγνώνει τα ρούχα αποτελεσματικά σε λειτουργία dry (αφύγρανση), όχι σε λειτουργία θέρμανσης.

Πηγή: naftemporiki.gr