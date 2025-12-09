Σκάνδαλο στις συγκοινωνίες: Υπερπληρωμές, χαμένα έσοδα και λάθη που χρεώνουν τους πολίτες – «Καμπανάκι» από την Ελεγκτική Υπηρεσία

Η έκθεση φέρνει στο φως ένα σύστημα με συσσωρευμένα προβλήματα που πλήττουν τόσο τη δημόσια οικονομική διαχείριση όσο και τους ίδιους τους πολίτες.

Αγωγές άνω των €59 εκατ.

Πέντε ανάδοχοι δημόσιων μεταφορών διεκδικούν επιπλέον ποσά πέραν όσων έχουν ήδη λάβει, με συνολικές απαιτήσεις που ξεπερνούν τα €59 εκατομμύρια. Το ΤΟΜ παραδέχεται ότι ακόμη δεν μπορεί να υπολογίσει οριστικά το ενδεχόμενο ύψος της οφειλής, γεγονός που αφήνει ανοικτό ένα επικίνδυνο μέτωπο δημοσιονομικής αβεβαιότητας για το κράτος, δεκαπέντε χρόνια μετά την έναρξη των συμβάσεων της περιόδου 2010–2020.

Υπερπληρωμές λόγω λαθών

Στον δειγματοληπτικό έλεγχο πληρωμών εντοπίστηκαν υπερπληρωμές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αποτέλεσμα λανθασμένων δεικτών και υπολογισμών.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι οι πληρωμές εκατομμυρίων προς τις εταιρείες λεωφορείων εξακολουθούν να υπολογίζονται σε αρχεία Excel χωρίς δικλίδες ασφαλείας, αφήνοντας περιθώρια για σφάλματα που δύσκολα εντοπίζονται.

Ποινές που δεν επιβλήθηκαν ποτέ

Παρά το ότι οι συμβάσεις προβλέπουν χρηματικές ποινές όταν οι ανάδοχοι καθυστερούν ή παραλείπουν να καταθέσουν στοιχεία, το Υπουργείο και το ΤΟΜ είτε καθυστέρησαν να τις επιβάλουν είτε δεν τις εφάρμοσαν καθόλου.

Σε μια σειρά περιπτώσεων, οι επιστολές συμμόρφωσης εστάλησαν μήνες μετά τη λήξη των προθεσμιών, ενώ αλλού δεν εστάλησαν ποτέ, αφήνοντας ουσιαστικά τους όρους των συμβάσεων ανεφάρμοστους.

Καθυστερήσεις, ασάφειες και «τρύπες» στα στοιχεία των λεωφορείων

Αρκετοί παραχωρησιούχοι υπέβαλαν οικονομικούς λογαριασμούς καθυστερημένα, ελλιπείς ή και καθόλου, χωρίς έγκαιρη αντίδραση από την Αναθέτουσα Αρχή.

Στη σύμβαση για την Τηλλυρία, μάλιστα, δεν προβλέπεται καμία κύρωση για μη υποβολή στοιχείων, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην αποστείλει οικονομικές καταστάσεις για δύο συναπτά έτη. Η έλλειψη ρητών κυρώσεων οδήγησε ακόμη και σε εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της κρατικής συνεισφοράς, εκτός των προβλέψεων της σύμβασης.

Λάθος χρεώσεις στους πολίτες

Στο μέτωπο των εισπράξεων, η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε ότι το μηχανογραφικό σύστημα TOMIS υπολογίζει λανθασμένα τις επιβαρύνσεις για εκπρόθεσμη ανανέωση των τελών κυκλοφορίας.

Αντί ο υπολογισμός να γίνεται με βάση την περίοδο που αφορά η καθυστερημένη ανανέωση, εφαρμόζεται ποσοστό επί του ετήσιου τέλους, οδηγώντας σε συστηματική υπερχρέωση των ιδιοκτητών οχημάτων.

«Μαύρη τρύπα» στα λογιστικά

Τα έσοδα που παρουσιάζουν τα συστήματα TOMIS και FIMAS δεν συμφιλιώνονται μεταξύ τους, παρά τις μηνιαίες προσπάθειες του λογιστηρίου. Οι διαφορές παραμένουν μέχρι το τέλος του έτους, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ετοιμάζει δύο νέες εκθέσεις: μία που θα αφορά τις ενέργειες του ΤΟΜ σε ζητήματα οδικής ασφάλειας και μία για τη συνολική εμπειρία των πολιτών στα δημόσια λεωφορεία, με βάση επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποίησαν λειτουργοί της. Τα αποτελέσματα αναμένονται εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.