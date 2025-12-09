Τροχαίο με το «καλημέρα» στη Λευκωσία: Στο σημείο ασθενοφόρο – Δείτε φωτογραφία

Συγκεκριμένα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στην Λεωφόρο Λεμεσού στην Αγλαντζιά.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο.

Δείτε φωτογραφία: