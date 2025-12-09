Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη για το 2026 - Γιατί συμφωνούν οι επιστήμονες
LIKE ONLINE

«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη για το 2026 - Γιατί συμφωνούν οι επιστήμονες

 09.12.2025 - 09:48
«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη για το 2026 - Γιατί συμφωνούν οι επιστήμονες

Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» προειδοποιεί για ισχυρές ηλιακές καταιγίδες το 2026, σημειώνοντας ότι ίσως αποτελούν τη σοβαρότερη απειλή για τη νέα χρονιά που μας έρχεται.

Ο Athos Salomé, γνωστός και διεθνώς ως «Ζωντανός Νοστράδαμος», έχει ξαναβρεθεί στο προσκήνιο λόγω των ισχυρισμών του ότι έχει προβλέψει μεγάλα γεγονότα, όπως την πανδημία του κορωνοϊού. Καθώς πλησιάζει το 2026, αποκαλύπτει την προφητεία που, όπως λέει, τον φοβίζει περισσότερο από όλες.

Για πολλούς, το τέλος του κάθε χρόνου αποτελεί μία περίοδο απολογισμού και προγραμματισμού. Για άλλους όμως, είναι η στιγμή που στρέφουν το βλέμμα σε «προφήτες», όπως ο Νοστράδαμος και η Baba Vanga. Ο Salomé θεωρείται πλέον ο τρίτος στη «σύγχρονη τριάδα» αυτών των μορφών.

Η πιο τρομακτική προφητεία για το 2026: Επικίνδυνες ηλιακές καταιγίδες
Σε συνέντευξή του στο UNILAD, ο Salomé αποκάλυψε ότι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο για το 2026 είναι οι ηλιακές καταιγίδες. Όπως εξήγησε, η πρόβλεψη βασίζεται σε συνεπή στοιχεία και σε σαφή αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας από το 2024.

Ο ίδιος τονίζει πως η αστάθεια του Ήλιου αυξάνεται μήνα με τον μήνα και ότι οι καταιγίδες αυτές είναι το πιο πιθανό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθημερινή ζωή, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, προβλήματα επικοινωνίας και τεχνολογικές βλάβες.

Γιατί οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός
Ο Salomé σημειώνει ότι, σε αντίθεση με γεγονότα όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις ή οι οικονομικοί κύκλοι, η ηλιακή δραστηριότητα έρχεται απότομα και χωρίς προειδοποίηση. Οι επιστήμονες πάντως επιβεβαιώνουν ότι το τρέχον ηλιακό κύκλο βρίσκεται σε κορύφωση.

Η NASA περιγράφει μια ηλιακή καταιγίδα ως μια ξαφνική έκρηξη σωματιδίων και μαγνητικών πεδίων από τον Ήλιο, που όταν κατευθυνθούν προς τη Γη μπορούν να επηρεάσουν το μαγνητικό της πεδίο και να προκαλέσουν μπλακ άουτ. Παρότι δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, μπορούν να παραλύσουν κρίσιμες υποδομές.

Το πιο ισχυρό αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε το 1859, στο περίφημο «Carrington Event», που προκάλεσε φωτιές σε τηλεγραφικούς σταθμούς και θεαματικές λάμψεις στον ουρανό.

Οι υπόλοιπες προβλέψεις του «Ζωντανού Νοστράδαμου» για το 2026
Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» δεν περιορίζεται μόνο στις ηλιακές καταιγίδες. Οι υπόλοιπες προφητείες του για το 2026 είναι οι εξής:

Πιθανή παγκόσμια σύρραξη με συμμετοχή ισχυρών χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία

Μία νέα θανατηφόρα ασθένεια που ίσως προκαλέσει διεθνή αναστάτωση,

Ανάγκη ενίσχυσης της παγκόσμιας επιτήρησης υγειονομικών κινδύνων, ειδικά καθώς η ΕΕ επισπεύδει έγκριση νέου τροποποιημένου mRNA εμβολίου.

Παρότι δεν προέβλεψε σαφώς μια νέα πανδημία τύπου COVID-19, τόνισε ότι το 2026 θα είναι έτος αυξημένων κινδύνων.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Μεγάλη γιορτή σήμερα, 09 Δεκεμβρίου – Σε ποιες λέμε χρόνια πολλά
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι
Βίντεο: Οργή από ηλικιωμένους για τα ασφάλιστρα από «χρυσάφι» - «Ηλιακιακός ρατσισμός» - Τι βλέπει το νομοσχέδιο και πότε πάει Βουλή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο με το «καλημέρα» στη Λευκωσία: Στο σημείο ασθενοφόρο – Δείτε φωτογραφία

 09.12.2025 - 09:34
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025

 09.12.2025 - 09:49
Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

  •  09.12.2025 - 06:39
Κατώτατος μισθός: Κλείνει πριν τα Χριστούγεννα – Το μεγάλο στοίχημα του Μουσιούττα

Κατώτατος μισθός: Κλείνει πριν τα Χριστούγεννα – Το μεγάλο στοίχημα του Μουσιούττα

  •  09.12.2025 - 09:23
Σκάνδαλο στις συγκοινωνίες: Υπερπληρωμές, χαμένα έσοδα και λάθη που χρεώνουν τους πολίτες – «Καμπανάκι» από την Ελεγκτική Υπηρεσία

Σκάνδαλο στις συγκοινωνίες: Υπερπληρωμές, χαμένα έσοδα και λάθη που χρεώνουν τους πολίτες – «Καμπανάκι» από την Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  09.12.2025 - 09:06
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

  •  09.12.2025 - 06:47
Βίντεο: Οργή από ηλικιωμένους για τα ασφάλιστρα από «χρυσάφι» - «Ηλιακιακός ρατσισμός» - Τι βλέπει το νομοσχέδιο και πότε πάει Βουλή

Βίντεο: Οργή από ηλικιωμένους για τα ασφάλιστρα από «χρυσάφι» - «Ηλιακιακός ρατσισμός» - Τι βλέπει το νομοσχέδιο και πότε πάει Βουλή

  •  09.12.2025 - 08:46
Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

  •  09.12.2025 - 06:31
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

  •  09.12.2025 - 07:22
Ανατριχιαστικό βίντεο: Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία – Περιπολικό εμβόλισε ηλεκτροκίνητο δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του

Ανατριχιαστικό βίντεο: Τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρωσία – Περιπολικό εμβόλισε ηλεκτροκίνητο δίκυκλο και εκτόξευσε τον αναβάτη του

  •  09.12.2025 - 08:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα