«Ζωντανός Νοστράδαμος»: Η πιο τρομακτική πρόβλεψη για το 2026 - Γιατί συμφωνούν οι επιστήμονες

Ο Athos Salomé, γνωστός και διεθνώς ως «Ζωντανός Νοστράδαμος», έχει ξαναβρεθεί στο προσκήνιο λόγω των ισχυρισμών του ότι έχει προβλέψει μεγάλα γεγονότα, όπως την πανδημία του κορωνοϊού. Καθώς πλησιάζει το 2026, αποκαλύπτει την προφητεία που, όπως λέει, τον φοβίζει περισσότερο από όλες.

Για πολλούς, το τέλος του κάθε χρόνου αποτελεί μία περίοδο απολογισμού και προγραμματισμού. Για άλλους όμως, είναι η στιγμή που στρέφουν το βλέμμα σε «προφήτες», όπως ο Νοστράδαμος και η Baba Vanga. Ο Salomé θεωρείται πλέον ο τρίτος στη «σύγχρονη τριάδα» αυτών των μορφών.

Η πιο τρομακτική προφητεία για το 2026: Επικίνδυνες ηλιακές καταιγίδες

Σε συνέντευξή του στο UNILAD, ο Salomé αποκάλυψε ότι αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο για το 2026 είναι οι ηλιακές καταιγίδες. Όπως εξήγησε, η πρόβλεψη βασίζεται σε συνεπή στοιχεία και σε σαφή αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας από το 2024.

Ο ίδιος τονίζει πως η αστάθεια του Ήλιου αυξάνεται μήνα με τον μήνα και ότι οι καταιγίδες αυτές είναι το πιο πιθανό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την καθημερινή ζωή, προκαλώντας διακοπές ρεύματος, προβλήματα επικοινωνίας και τεχνολογικές βλάβες.

Γιατί οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός

Ο Salomé σημειώνει ότι, σε αντίθεση με γεγονότα όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις ή οι οικονομικοί κύκλοι, η ηλιακή δραστηριότητα έρχεται απότομα και χωρίς προειδοποίηση. Οι επιστήμονες πάντως επιβεβαιώνουν ότι το τρέχον ηλιακό κύκλο βρίσκεται σε κορύφωση.

Η NASA περιγράφει μια ηλιακή καταιγίδα ως μια ξαφνική έκρηξη σωματιδίων και μαγνητικών πεδίων από τον Ήλιο, που όταν κατευθυνθούν προς τη Γη μπορούν να επηρεάσουν το μαγνητικό της πεδίο και να προκαλέσουν μπλακ άουτ. Παρότι δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, μπορούν να παραλύσουν κρίσιμες υποδομές.

Το πιο ισχυρό αντίστοιχο περιστατικό καταγράφηκε το 1859, στο περίφημο «Carrington Event», που προκάλεσε φωτιές σε τηλεγραφικούς σταθμούς και θεαματικές λάμψεις στον ουρανό.

Οι υπόλοιπες προβλέψεις του «Ζωντανού Νοστράδαμου» για το 2026

Ο «Ζωντανός Νοστράδαμος» δεν περιορίζεται μόνο στις ηλιακές καταιγίδες. Οι υπόλοιπες προφητείες του για το 2026 είναι οι εξής:

Πιθανή παγκόσμια σύρραξη με συμμετοχή ισχυρών χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία

Μία νέα θανατηφόρα ασθένεια που ίσως προκαλέσει διεθνή αναστάτωση,

Ανάγκη ενίσχυσης της παγκόσμιας επιτήρησης υγειονομικών κινδύνων, ειδικά καθώς η ΕΕ επισπεύδει έγκριση νέου τροποποιημένου mRNA εμβολίου.

Παρότι δεν προέβλεψε σαφώς μια νέα πανδημία τύπου COVID-19, τόνισε ότι το 2026 θα είναι έτος αυξημένων κινδύνων.

