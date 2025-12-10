Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, ανέφερε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται στις φετινές επιλογές δώρων έχει δύο κύρια ρεύματα: την ενίσχυση των αγορών σε τεχνολογικά προϊόντα και ταυτόχρονα την αξιοσημείωτη επιστροφή των παραδοσιακών παιχνιδιών.

Ηλεκτρονικά και gadgets στην κορυφή

Όπως σημείωσε, οι μικρότερες ηλικίες εξακολουθούν να προτιμούν δώρα όπως ηλεκτρονικές συσκευές, gadgets και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η ζήτηση σε αυτή την κατηγορία παραμένει σταθερά αυξημένη, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις.

Δυναμική επιστροφή στα κλασικά παιχνίδια

Ωστόσο, την ίδια ώρα, τα παραδοσιακά παιχνίδια όπως επιτραπέζια, κλασικά και νέα δημιουργικά παιχνίδια καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η αγορά «πάει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα», με τις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών και τις οικογένειες να στρέφονται ξανά σε πιο κλασικές επιλογές.

Ισχυρή πορεία του λιανικού εμπορίου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΥΛΕ επεσήμανε επίσης ότι το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat να κατατάσσουν τη χώρα στις τρεις πρώτες στην Ε.Ε. με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών.

«Κάθε χρονιά που περνά, το λιανικό εμπόριο σημειώνει νέο ρεκόρ αυξήσεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο Δεκέμβριος παραμένει «ο πιο εμπορικός μήνας της χρονιάς» για τον κλάδο.

Ανοδική χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών, αλλά τα φυσικά καταστήματα κυριαρχούν

Οι διαδικτυακές αγορές και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, ιδιαίτερα λόγω των νέων γενιών καταναλωτών που είναι εξοικειωμένοι με το e-commerce. Παρόλα αυτά, στην Κύπρο το φυσικό κατάστημα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική επιλογή των καταναλωτών.

«Η προσωπική επαφή, η εμπειρία περιήγησης και ο συνδυασμός με ψυχαγωγικές δραστηριότητες διατηρούν τα καταστήματα ως το κύτταρο του κοινωνικού εμπορίου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Αντωνίου.

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, οι πρώτες εκπτώσεις αναμένονται στις 27–28 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι περισσότεροι καταναλωτές φαίνεται πως περιμένουν τον νέο χρόνο για τις μεγάλες αγορές, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο ή νομοθεσία για τις εκπτώσεις.