Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 10.12.2025 - 06:42
Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

«Μύρισε» Χριστούγεννα και οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει τον γνωστό… μαραθώνιο για τα γιορτινά τραπέζια και, φυσικά, για τα δώρα των εορτών, με τα παιδιά να περιμένουν ανυπόμονα τον Άγιο Βασίλη.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ), Μάριος Αντωνίου, ανέφερε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται στις φετινές επιλογές δώρων έχει δύο κύρια ρεύματα: την ενίσχυση των αγορών σε τεχνολογικά προϊόντα και ταυτόχρονα την αξιοσημείωτη επιστροφή των παραδοσιακών παιχνιδιών.

Ηλεκτρονικά και gadgets στην κορυφή

Όπως σημείωσε, οι μικρότερες ηλικίες εξακολουθούν να προτιμούν δώρα όπως ηλεκτρονικές συσκευές, gadgets και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Η ζήτηση σε αυτή την κατηγορία παραμένει σταθερά αυξημένη, ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις.

Δυναμική επιστροφή στα κλασικά παιχνίδια

Ωστόσο, την ίδια ώρα, τα παραδοσιακά παιχνίδια όπως επιτραπέζια, κλασικά και νέα δημιουργικά παιχνίδια καταγράφουν σημαντική άνοδο.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η αγορά «πάει πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα», με τις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών και τις οικογένειες να στρέφονται ξανά σε πιο κλασικές επιλογές.

Ισχυρή πορεία του λιανικού εμπορίου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΥΛΕ επεσήμανε επίσης ότι το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat να κατατάσσουν τη χώρα στις τρεις πρώτες στην Ε.Ε. με τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών.

«Κάθε χρονιά που περνά, το λιανικό εμπόριο σημειώνει νέο ρεκόρ αυξήσεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο Δεκέμβριος παραμένει «ο πιο εμπορικός μήνας της χρονιάς» για τον κλάδο.

Ανοδική χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών, αλλά τα φυσικά καταστήματα κυριαρχούν

Οι διαδικτυακές αγορές και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, ιδιαίτερα λόγω των νέων γενιών καταναλωτών που είναι εξοικειωμένοι με το e-commerce. Παρόλα αυτά, στην Κύπρο το φυσικό κατάστημα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική επιλογή των καταναλωτών.

«Η προσωπική επαφή, η εμπειρία περιήγησης και ο συνδυασμός με ψυχαγωγικές δραστηριότητες διατηρούν τα καταστήματα ως το κύτταρο του κοινωνικού εμπορίου», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Αντωνίου.

Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, οι πρώτες εκπτώσεις αναμένονται στις 27–28 Δεκεμβρίου, ωστόσο οι περισσότεροι καταναλωτές φαίνεται πως περιμένουν τον νέο χρόνο για τις μεγάλες αγορές, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο ή νομοθεσία για τις εκπτώσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραπεζικός λογαριασμός: Τι αλλάζει αμέσως μετά τον θάνατο πελάτη – Ο πλήρης οδηγός για κληρονόμους και διαχειριστές

 10.12.2025 - 06:41
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Γιορτάζει κάποιος σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου; - Οι Παγκόσμιες ημέρες

 10.12.2025 - 06:48
Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

Με στοχευμένες παρεμβάσεις και εμφανή διάθεση πολιτικής αποσαφήνισης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει να διαμορφώνει το αφήγημα της διακυβέρνησής του, στέλνοντας μηνύματα τόσο προς τον κεντρώο χώρο όσο και προς τον ΔΗΣΥ, την ώρα που οι ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό εντείνονται ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

  •  10.12.2025 - 06:39
Τραπεζικός λογαριασμός: Τι αλλάζει αμέσως μετά τον θάνατο πελάτη – Ο πλήρης οδηγός για κληρονόμους και διαχειριστές

Τραπεζικός λογαριασμός: Τι αλλάζει αμέσως μετά τον θάνατο πελάτη – Ο πλήρης οδηγός για κληρονόμους και διαχειριστές

  •  10.12.2025 - 06:41
Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

Επιλογές για δώρα: Τα προϊόντα στην κορυφή και η «δυναμική επιστροφή» - Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις

  •  10.12.2025 - 06:42
Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις βράχων στους δρόμους – Αυτές οι περιοχές επηρεάζονται

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις βράχων στους δρόμους – Αυτές οι περιοχές επηρεάζονται

  •  10.12.2025 - 06:36
Πάρτε ομπρέλα: Δε λέει να φύγει ο BYRON: Καταιγίδες και χαλάζι στο «καιρικό μενού» - Μέχρι πού πέφτει σήμερα η θερμοκρασία

Πάρτε ομπρέλα: Δε λέει να φύγει ο BYRON: Καταιγίδες και χαλάζι στο «καιρικό μενού» - Μέχρι πού πέφτει σήμερα η θερμοκρασία

  •  10.12.2025 - 06:31
Θλίψη στις ΗΠΑ: Πέθανε πρώην Υπουργός Παιδείας - Γνωστός για την εφαρμογή του νόμου «No Child Left Behind» - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη στις ΗΠΑ: Πέθανε πρώην Υπουργός Παιδείας - Γνωστός για την εφαρμογή του νόμου «No Child Left Behind» - Δείτε φωτογραφία του

  •  10.12.2025 - 06:53
Το μνημείον είναι μείον

Το μνημείον είναι μείον

  •  09.12.2025 - 20:09
Εορτολόγιο: Γιορτάζει κάποιος σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου; - Οι Παγκόσμιες ημέρες

Εορτολόγιο: Γιορτάζει κάποιος σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου; - Οι Παγκόσμιες ημέρες

  •  10.12.2025 - 06:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα