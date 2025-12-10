Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάρτε ομπρέλα: Δε λέει να φύγει ο BYRON: Καταιγίδες και χαλάζι στο «καιρικό μενού» - Μέχρι πού πέφτει σήμερα η θερμοκρασία

 10.12.2025 - 06:31
Πάρτε ομπρέλα: Δε λέει να φύγει ο BYRON: Καταιγίδες και χαλάζι στο «καιρικό μενού» - Μέχρι πού πέφτει σήμερα η θερμοκρασία

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή. Τα φαινόμενα σταδιακά εξασθενούν μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά ισχυροί και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά παράλια και στα υπόλοιπα παράλια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να σημειωθεί ελαφρά χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις και εμφανή διάθεση πολιτικής αποσαφήνισης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει να διαμορφώνει το αφήγημα της διακυβέρνησής του, στέλνοντας μηνύματα τόσο προς τον κεντρώο χώρο όσο και προς τον ΔΗΣΥ, την ώρα που οι ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό εντείνονται ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

