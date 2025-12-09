Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχές 2026 στη Βουλή το νομοσχέδιο για νέα νομοθεσία περί ΑμεΑ - «Εμβληματική δράση»

 09.12.2025 - 23:38
Αρχές 2026 στη Βουλή το νομοσχέδιο για νέα νομοθεσία περί ΑμεΑ - «Εμβληματική δράση»

Στις αρχές του νέου έτους θα καταθέσει η Κυβέρνηση το νομοσχέδιο που αφορά στη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), πληροφορήθηκε την Τρίτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, η οποία συνέχισε τη συζήτηση για τη νέα νομοθεσία.

Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, ανέφερε ότι «η νομοθεσία έχει χαρακτηριστεί ως εμβληματική δράση, είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση γιατί ενδυναμώνει τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, διευρύνει τους δικαιούχους υπηρεσιών και παρέχει επίσης σε νέες ομάδες δικαιούχων ατόμων με αναπηρίες, εκσυγχρονίζει, αυξάνει και επεκτείνει τα υφιστάμενα, κοινωνικά, χρηματικά και άλλα δεδομένα παροχών και πολλά άλλα.

«Η ουσία για μας ως Υφυπουργείο είναι ότι ήρθαμε ως ομάδα, ακούσαμε και πάλι, και θα συνεχίσουμε να ακούμε», τόνισε. Η συζήτηση θα συνεχιστεί με στόχο το συντομότερο δυνατόν η νομοθεσία να κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί, συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, δήλωσε ότι τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2026 «δεν κρίνονται επαρκή για να υποστηρίξουν αυτό που όλοι θέλουμε να πετύχουμε».

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως η Επιτροπή Εργασίας ενημερώθηκε ότι η Κυβέρνηση θα καταθέσει το νομοσχέδιο στις αρχές του νέου χρόνου, «ούτως ώστε να έχουμε την επόμενη περίοδο και μέχρι το κλείσιμο αυτής της βουλευτικής περιόδου να εξετάσουμε το νομοσχέδιο, να το οδηγήσουμε στην Ολομέλεια για τελικές αποφάσεις».

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Αποστόλου, εξέφρασε τη στήριξή του στις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση «ότι θα πρέπει τα κονδύλια που θα πρέπει να δοθούν για να εφαρμοστεί αυτή η μεταρρύθμιση να είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό για το 2026».

Ακόμη, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «να προχωρήσει αμέσως με τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα ΑμεΑ και να ακούσει τις αγωνίες όλων μας, κυρίως του αναπηρικού κινήματος, έτσι ώστε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα κονδύλια για να στηρίξουμε πραγματικά τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη και οι οποίοι αδικήθηκαν για πολλές δεκαετίες».

Η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου, χαιρέτισε «την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για την υλοποίηση αυτής της εμβληματικής μεταρρύθμισης», σημειώνοντας την ίδια ώρα ότι «τα 46 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εγκριθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2026-2028 δεν είναι αρκετά όταν μόνο ο απεγκλωβισμός αναπηρικών επιδομάτων από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ανέρχεται περίπου στα 65 εκατομμύρια ευρώ».

«Διεκδικούμε με σύνεση την αύξηση του ποσού αυτού, έτσι ώστε πραγματικά να καταστεί υλοποιήσιμη, ουσιαστικά να το νιώσει ο κόσμος που οδηγείται στην εξαθλίωση λόγω της αναπηρίας του», επεσήμανε. «Πρέπει ο κόσμος της αναπηρίας της Κύπρου επιτέλους, τόσα χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, να νιώσει ότι απολαμβάνει τα δικαιώματά του και πρώτιστα το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση», υπέδειξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

