Εκσκαφές σε 7 σημεία για ανεύρεση αγνοουμένων - Που θα γίνει η επόμενη

«Αυτή τη στιγμή γίνονται εκσκαφές στο Λευκόνοικο, στους Βοτανικούς Κήπους στην Κερύνεια, στο Τέμπλος, στη Μόρα, στο Πιλέρι, στον Καραβά και σε πηγάδια στον Στρόβολο. Η επόμενη εκσκαφή θα είναι στον Άγιο Ερμόλαο», σημείωσε ο κ. Κέττηρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) είναι ο περιορισμός στις εκσκαφές στα κατεχόμενα, προσθέτοντας ότι ο κατοχικός στρατός δίνει μόνο 10 άδειες τον χρόνο για ακτίνα 25 μέτρων σε κάθε εκσκαφή. «Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να τίθενται ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να αυξηθούν οι άδειες, να αυξηθεί η ακτίνα που γίνονται οι εκσκαφές και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους αγνοούμενους», τόνισε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε επίσης ότι θα σταλεί επιστολή από την Επιτροπή Προσφύγων προς την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Πρόεδρο της Βουλής, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας να διοργανωθεί είτε μία ημερίδα είτε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Προσφύγων, στην παρουσία και των συγγενών (των αγνοουμένων), για να ενημερωθούν οι ξένοι προσκεκλημένοι που θα βρίσκονται στην Κύπρο.

«Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από κανέναν άνθρωπο το γεγονός ότι οι νεκροί μας βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα σκουπίδια. Δεν μπορεί κανένας να δώσει επιχειρήματα για αυτή την κατάσταση που ο κατοχικός στρατός διαιωνίζει εδώ και 51 χρόνια».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, δήλωσε ότι «πρέπει ως (Κυπριακή) Δημοκρατία να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης και να σταθούμε απέναντι από την Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει ποινικό μητρώο από το 1898 που ξεκίνησε τη γενοκτονία των πληθυσμών».

Ακόμη, ο κ. Κουλίας εισηγήθηκε «τώρα που προεδρεύει η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αλλάξουμε στάση και γραμμή και να καταγγέλλουμε την Τουρκία σε κάθε βήμα».

«Η Τουρκία πρέπει να καταγγέλλεται καθημερινά σε όλα τα fora όπου έχουμε λόγο ως Κυπριακή Δημοκρατία για το απαράδεκτο της συμπεριφοράς της και, επιπλέον, το πρώτο που πρέπει να μπαίνει στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι το θέμα των αγνοουμένων», υπογράμμισε.

