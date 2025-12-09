Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕκσκαφές σε 7 σημεία για ανεύρεση αγνοουμένων - Που θα γίνει η επόμενη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκσκαφές σε 7 σημεία για ανεύρεση αγνοουμένων - Που θα γίνει η επόμενη

 09.12.2025 - 23:18
Εκσκαφές σε 7 σημεία για ανεύρεση αγνοουμένων - Που θα γίνει η επόμενη

Αυτή τη στιγμή διενεργούνται εκσκαφές σε 6 σημεία στα κατεχόμενα και σε 1 στις ελεύθερες περιοχές για ανεύρεση αγνοουμένων, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, προσθέτοντας ότι μελλοντικά θα διενεργηθούν εκσκαφές σε ακόμα ένα σημείο στα κατεχόμενα.

«Αυτή τη στιγμή γίνονται εκσκαφές στο Λευκόνοικο, στους Βοτανικούς Κήπους στην Κερύνεια, στο Τέμπλος, στη Μόρα, στο Πιλέρι, στον Καραβά και σε πηγάδια στον Στρόβολο. Η επόμενη εκσκαφή θα είναι στον Άγιο Ερμόλαο», σημείωσε ο κ. Κέττηρος σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής.

Ακόμη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) είναι ο περιορισμός στις εκσκαφές στα κατεχόμενα, προσθέτοντας ότι ο κατοχικός στρατός δίνει μόνο 10 άδειες τον χρόνο για ακτίνα 25 μέτρων σε κάθε εκσκαφή. «Αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να τίθενται ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να αυξηθούν οι άδειες, να αυξηθεί η ακτίνα που γίνονται οι εκσκαφές και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους αγνοούμενους», τόνισε.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε επίσης ότι θα σταλεί επιστολή από την Επιτροπή Προσφύγων προς την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Πρόεδρο της Βουλής, ούτως ώστε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας να διοργανωθεί είτε μία ημερίδα είτε μια συνεδρίαση της Επιτροπής Προσφύγων, στην παρουσία και των συγγενών (των αγνοουμένων), για να ενημερωθούν οι ξένοι προσκεκλημένοι που θα βρίσκονται στην Κύπρο.

«Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από κανέναν άνθρωπο το γεγονός ότι οι νεκροί μας βρίσκονται θαμμένοι κάτω από τα σκουπίδια. Δεν μπορεί κανένας να δώσει επιχειρήματα για αυτή την κατάσταση που ο κατοχικός στρατός διαιωνίζει εδώ και 51 χρόνια».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, δήλωσε ότι «πρέπει ως (Κυπριακή) Δημοκρατία να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης και να σταθούμε απέναντι από την Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει ποινικό μητρώο από το 1898 που ξεκίνησε τη γενοκτονία των πληθυσμών».

Ακόμη, ο κ. Κουλίας εισηγήθηκε «τώρα που προεδρεύει η Κυπριακή Δημοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αλλάξουμε στάση και γραμμή και να καταγγέλλουμε την Τουρκία σε κάθε βήμα».

«Η Τουρκία πρέπει να καταγγέλλεται καθημερινά σε όλα τα fora όπου έχουμε λόγο ως Κυπριακή Δημοκρατία για το απαράδεκτο της συμπεριφοράς της και, επιπλέον, το πρώτο που πρέπει να μπαίνει στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι το θέμα των αγνοουμένων», υπογράμμισε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο έλεος του Byron η Κύπρος: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε αναμένονται χιόνια - Σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση

 09.12.2025 - 22:55
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

  •  09.12.2025 - 19:58
ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

  •  09.12.2025 - 16:38
Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

  •  09.12.2025 - 21:30
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

  •  09.12.2025 - 17:42
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

  •  09.12.2025 - 18:24
Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

  •  09.12.2025 - 21:54
Το μνημείον είναι μείον

Το μνημείον είναι μείον

  •  09.12.2025 - 20:09
Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

  •  09.12.2025 - 19:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα