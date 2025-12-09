Στο έλεος του Byron η Κύπρος: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε αναμένονται χιόνια - Σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά τα φαινόμενα πιθανό να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.