Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτο έλεος του Byron η Κύπρος: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε αναμένονται χιόνια - Σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο έλεος του Byron η Κύπρος: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε αναμένονται χιόνια - Σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση

 09.12.2025 - 22:55
Στο έλεος του Byron η Κύπρος: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε αναμένονται χιόνια - Σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά τα φαινόμενα πιθανό να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, γενικά ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία
Οι κωδικοί που ξεκλειδώνουν «κρυμμένες» λειτουργίες στο κινητό σου- Λίγοι τους γνωρίζουν
Ξεκινά η καταβολή χριστουγεννιάτικων επιδομάτων - Πότε πληρώνονται μισθοί, συντάξεις και 13ος - Αναλυτικό πρόγραμμα
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία με επίκεντρο... τον ιταλικό ξυλόφουρνο - Που βρίσκεται - Φωτογραφίες
Eλένη Φουρέιρα: Αποκάλυψε πως είχε χωρίσει με τον Αλμπέρτο Μποτία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τα ακούσαμε όλα: Εργαζόμενη απολύθηκε γιατί πήγαινε 40 λεπτά νωρίτερα στη δουλειά - Τι συνέβη

 09.12.2025 - 22:30
Επόμενο άρθρο

Εκσκαφές σε 7 σημεία για ανεύρεση αγνοουμένων - Που θα γίνει η επόμενη

 09.12.2025 - 23:18
ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

Η Πολιτεία έχει χρέος και ελάχιστη υποχρέωση να στηρίζει τους εθελοντές και να αναδεικνύει την αξία του εθελοντισμού, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

ΠτΔ: «Το κράτος είναι οι πολίτες του - Είναι το κίνητρο και το κριτήριο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος»

  •  09.12.2025 - 19:58
ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

ΥΠΟΙΚ: Εξέφρασε ετοιμότητα αποδοχής αύξησης αφορολόγητου μετά από συνάντηση με κόμματα

  •  09.12.2025 - 16:38
Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σάλος με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: Το επικρατέστερο σενάριο για το πως διέρρευσε - Καταγγελία στην Αστυνομία

  •  09.12.2025 - 21:30
Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα: Εντοπίστηκαν πάνω από 11 κιλά ναρκωτικών σε δέμα που έφθασε Κύπρο - Φωτογραφίες

  •  09.12.2025 - 17:42
Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

Ασύλληπτη τραγωδία στα κατεχόμενα: Νεκρός ο άνδρας που αγνοείτο εν μέσω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφία

  •  09.12.2025 - 18:24
Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

Έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι - Ζητάει τη βοήθεια ΗΠΑ και Ευρώπης

  •  09.12.2025 - 21:54
Το μνημείον είναι μείον

Το μνημείον είναι μείον

  •  09.12.2025 - 20:09
Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Σαρώνει ο Byron: Καμπανάκι κινδύνου για την κακοκαιρία σε Παραλίμνι και Αγία Νάπα - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

  •  09.12.2025 - 19:05

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα