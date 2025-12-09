Τα ακούσαμε όλα: Εργαζόμενη απολύθηκε γιατί πήγαινε 40 λεπτά νωρίτερα στη δουλειά - Τι συνέβη

Αν και αρκετοί εργοδότες εκτιμάται ότι θα εκτιμούσαν μια τέτοια συνήθεια, ο συγκεκριμένος είχε διαφορετική γνώμη. Ήδη από το 2023, η επιχείρηση είχε επανειλημμένα ζητήσει από την 22χρονη εργαζόμενη να σταματήσει να φτάνει στο γραφείο μεταξύ 6:45 και 7:00 το πρωί, δηλαδή 40 ολόκληρα λεπτά πριν ξεκινήσει επίσημα η βάρδια της, στις 7:30.

Η εργαζόμενη είχε σαφείς εντολές. Δεν της επιτρεπόταν να «χτυπάει κάρτα» ούτε να ξεκινά εργασία πριν τις 7:30. Ωστόσο, η ίδια συνέχιζε να εμφανίζεται χαράματα στο γραφείο, χωρίς να έχει επί της ουσίας κάτι να κάνει.

Απολύθηκε για σοβαρό παράπτωμα

Τελικά ο εργοδότης της έχασε την υπομονή του και την απέλυσε για σοβαρό παράπτωμα. Όπως υποστήριξε, η επίμονη συνήθειά της να φτάνει υπερβολικά νωρίς δεν προσέφερε τίποτα στην εταιρεία. Με τη συμπεριφορά της έδειχνε απλώς ότι αγνοούσε συστηματικά τις οδηγίες.

Η εργαζόμενη προσέφυγε στο Κοινωνικό Δικαστήριο του Αλικάντε, υποστηρίζοντας ότι η απόλυση ήταν άδικη. Ωστόσο, οι δικαστές ενημερώθηκαν ότι, παρά τις προφορικές και γραπτές προειδοποιήσεις, εκείνη συνέχισε τη ρουτίνα της, συγκεντρώνοντας άλλες 19 παράτυπες πρόωρες αφίξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα προσπάθησε να συνδεθεί στην εταιρική εφαρμογή πριν καν φτάσει στο γραφείο.

Ο εργοδότης την κατηγόρησε επίσης ότι πούλησε μεταχειρισμένη μπαταρία εταιρικού αυτοκινήτου χωρίς άδεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι και αυτό επιβάρυνε την εικόνα της έλλειψης πίστης προς την εταιρεία.

Άρνηση να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας

Στην απόφασή του, το δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία. Όπως αναφέρει, το θέμα δεν ήταν η «υπερβολική της συνέπεια», αλλά η πεισματική άρνησή της να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας, γεγονός που θεωρείται παράβαση με βάση το σχετικό άρθρο του εργατικού κώδικα της Ισπανίας. Η εργαζόμενη μπορεί να κάνει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια.

Ωστόσο η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αρκετοί χρήστες δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι κάποιος μπορεί να απολυθεί επειδή πηγαίνει στη δουλειά… πολύ νωρίς.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr