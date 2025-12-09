Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

 09.12.2025 - 16:01
Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Σε αναβάθμιση της προειδοποίησης προχώρησε το Τμήμα Μετεωρολογίας για σήμερα (9/12). Από κίτρινη θα γίνει πορτοκαλί από τις 19:00 απόψε μέχρι και αύριο στις 5 τα ξημερώματα. 

«Συνδυασμός βροχών και καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσουν την περιοχή κυρίως τα νότια. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα. Η συνολική βροχόπτωση αναμένεται γύρω στα 70 χιλιοστά στο εξάωρο», αναφέρει αναμεσα σε άλλα η προειδοποίηση. 

Παράλληλα σύμφωνα με την Αστυνομία, στον δρόμο Ευρύχου – Καρβουνά παρατηρείται πυκνή ομίχλη.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή, με μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλούς απόστασης από τα προπορευόμενα οχήματα.

Το σκηνικό του καιρού

Όπως εξήγησε ο κ. Χρυσάνθου, «μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη θα μας επηρεάζουν τα φαινόμενα βροχών και καταιγίδων, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο» ενώ συμπλήρωσε πως, «οι προειδοποιήσεις θα ανανεώνονται μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη».

Την Παρασκευή, όπως  ανέφερε, «θα έχουμε μια καλοκαιρία αφού θα υποχωρήσουν φαινόμενα, θα υπάρχουν νεφώσεις ενώ δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες, ελαφρές βροχές ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα ενδεχομένως να δούμε βροχές στο νησί, όχι όμως την ίδιας έντασης και έκτασης».

Έρχονται τα πρώτα χιόνια στο Τρόοδος

Επιπρόσθετα όπως σημείωσε, «αναμένουμε σήμερα και αύριο το βράδυ να δούμε στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους να πέσει χιόνι, ωστόσο δεν αναμένουμε σημαντικές χιονοστρώσεις» και συμπλήρωσε ότι, ««ευελπιστούμε να δούμε χιόνια προς το τέλος του μηνός που αναμένεται να αλλάζει σημαντικά ο καιρός».

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

Με στόχο τη δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.  

