ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαδόπουλος: «Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος ή υποστηρικτής του ΕΛΑΜ στο Υπουργικό» - Όσα ανέφερε για ανασχηματισμό και Γιακουμή

 10.12.2025 - 08:36
Παπαδόπουλος: «Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος ή υποστηρικτής του ΕΛΑΜ στο Υπουργικό» - Όσα ανέφερε για ανασχηματισμό και Γιακουμή

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, επανέλαβε τη στρατηγική επιλογή του ΔΗΚΟ για συνεργασίες στον ενδιάμεσο χώρο, τονίζοντας ότι στόχος είναι η διατήρηση ενός ισχυρού και ενωμένου κέντρου, ικανού να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη Βουλή.

Μιλώντας στο sigma, στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε ότι το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος αποφάσισε την εξάντληση κάθε δυνατότητας συνεργασίας με τα κόμματα του κέντρου, καθώς, όπως ανέφερε, ο χώρος αυτός μπορεί να λειτουργήσει ως «δικλείδα ασφαλείας» απέναντι σε ακραίες, περιθωριακές και επικίνδυνες πολιτικές δυνάμεις.

Όπως εξήγησε, μετά τη συνεδριακή απόφαση το ΔΗΚΟ επιδίωξε επαφές τόσο με την ΕΔΕΚ όσο και με τη Δημοκρατική Παράταξη, οι οποίες ωστόσο εν τω μεταξύ είχαν λάβει τις δικές τους αποφάσεις στα συνέδριά τους. Παρά τις κατ’ ιδίαν και θεσμικές επαφές που έγιναν με τις ηγεσίες τους, δεν διαπιστώθηκε πρόσφορο έδαφος, χωρίς όμως να διακοπούν πλήρως οι δίαυλοι επικοινωνίας. «Η ουσία είναι η συνεργασία του ενδιάμεσου χώρου και σε αυτήν παραμένουμε ανοικτοί», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν εμπλέκεται στα εσωκομματικά άλλων πολιτικών σχηματισμών, ούτε αφορά το ίδιο τυχόν αποχωρήσεις βουλευτών από άλλα κόμματα. «Η δική μας πρόταση είναι πολιτική και αφορά συνεργασίες. Δεν απαντούμε σε χαρακτηρισμούς ή καταγγελίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι συμμερίζεται την άποψη πως ο χώρος του κέντρου πρέπει να παραμείνει ισχυρός και ενωμένος.

Σε ερωτήσεις για τον Μιχάλη Γιακουμή και την περίπτωση συνεργασίας με το ΔΗΚΟ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο ίδιος ο κ. Γιακουμή θα αποφασίσει για το πολιτικό του μέλλον, σημειώνοντας ότι, σε αυτό το στάδιο, έχει αποχωρήσει από τη Δημοκρατική Παράταξη. Τόνισε παράλληλα ότι η πρόσκληση του ΔΗΚΟ για συνεργασία είναι δημόσια και ανοικτή προς κόμματα και πολιτικές προσωπικότητες, προκειμένου –όπως είπε– να αντιμετωπιστούν συλλογικά οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά στη χώρα.

Όσο αφορά τα σενάρια συνεργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με το ΕΛΑΜ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στέλεχος ή υποστηρικτής του ΕΛΑΜ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιπλέον, διερωτήθηκε πώς θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, όταν, όπως ανέφερε, το ΕΛΑΜ ασκεί καθημερινά αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, το Κυπριακό και η οικονομία.

Αναφερόμενος στον πρόσφατο ανασχηματισμό, σημείωσε ότι η αντιπολίτευση είναι αναμενόμενο να τον επικρίνει ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Τόνισε, ωστόσο, ότι το ΔΗΚΟ θα δώσει χρόνο στους νέους υπουργούς να κριθούν μέσα από το έργο τους και δήλωσε στήριξη στο κυβερνητικό πρόγραμμα, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες προς τους απερχόμενους υπουργούς και ευχές επιτυχίας στους νέους.

