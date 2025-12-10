Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τι έψαξαν στο Pornhub για το 2025: Η έκπληξη από τη Ρωσία και οι top αναζητήσεις

 10.12.2025 - 08:49
Τι έψαξαν στο Pornhub για το 2025: Η έκπληξη από τη Ρωσία και οι top αναζητήσεις

Σε εκτεταμένη ανασκόπηση για το 2025 προχώρησε η ιστοσελίδα με βίντεο ερωτικού περιεχομένου Pornhub καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες που αναζητήθηκαν περισσότερο, τις προτιμήσεις ανά χώρα, τα δημογραφικά στοιχεία αλλά και την επίπτωση στην επισκεψιμότητα των εθνικών εορτών και της Πρωτοχρονιάς.

Όσον αφορά τις κατηγορίες με τις περισσότερες προβολές ανά χώρα η έκπληξη έρχεται από τη Ρωσία, στην οποία μολονότι η οποιαδήποτε αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ είναι απαγορευμένη, οι Ρώσοι αναζήτησαν περισσότερο βίντεο για transgender. Όσον αφορά, δε, στην Ελλάδα ο χάρτης αποτυπώνει ότι Νο1 αναζήτηση είναι η κατηγορία Milf.

Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία προτιμούν το περιεχόμενο με λεσβίες, στον Καναδά επιλέγουν «έμπειρες γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας», η Γροιλανδία και χώρες της Σκανδιναβίας βλέπουν κατηγορία transgender. Οι Βραζιλιάνοι ψηφίζουν την κατηγορία «brazilian», στις βόρειες χώρες της νότιας Αμερικής είδαν περισσότερο την κατηγορία «Ebony», ενώ κατά μήκος της δυτικής ακτής και του νότου, είδαν περισσότερο την κατηγορία «Anal». Την ίδια κατηγορία αγάπησαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία, στη Γαλλία είδαν περισσότερο French, στην Ιταλία Italian και στη Γερμανία German.

Στην Αφρική, το «Arab» κυριάρχησε στο βόρειο τμήμα, ενώ «Ebony» ήταν η κατηγορία με τις περισσότερες προβολές σε ολόκληρη την υπόλοιπη ήπειρο, με εξαίρεση το «Lesbian» στο Σουδάν και το «Indian» στη Σομαλία.

Οι top αναζητήσεις και οι χώρες με την υψηλότερη επισκεψιμότητα

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο όρος «hentai» ήταν ο όρος που αναζητήθηκε περισσότερο από τους χρήστες του Pornhub και ακολούθησε το milf. Το hentai είναι ένα είδος των ιαπωνικών manga και anime, που χαρακτηρίζεται από υπερβολικά σεξουαλικοποιημένους χαρακτήρες.

Παράλληλα οι ΗΠΑ διατηρούν τη θέση τους ως η κύρια πηγή επισκεψιμότητας για το Pornhub. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Μεξικό ενώ η Γαλλία υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις μετά τη σχετική απαγόρευση στη χώρα. Τρίτη θέση ξανά για τις Φιλιππίνες, τέταρτη για τη Βραζιλία, πέμπτη η Γερμανία ενώ η Βρετανία έπεσε τρεις θέσεις το 2025.

Το μαγικό 38

Η ιστοσελίδα προχώρησε και σε ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των επισκεπτών καταγράφοντας ότι η μέση ηλικία είναι 38 έτη, ίδια με αυτή του 2024.

Η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών αντιπροσωπεύει το 29% του συνόλου των επισκεπτών, σημειώνοντας αύξηση +2% από το 2024. Σε συνδυασμό με την ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών, η οποία αντιπροσωπεύει το 23% του συνόλου των επισκεπτών (μείωση –1% από το 2024), οι δύο ομάδες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής επισκεψιμότητας του Pornhub.

 

Η ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών αντιπροσωπεύει το 17% του συνόλου των επισκεπτών, η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών αντιπροσωπεύει το 14% του συνόλου των επισκεπτών, η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών αντιπροσωπεύει το 10% και η ηλικιακή ομάδα 65+ αντιπροσωπεύει το μικρότερο ποσοστό, 7%.

Οι αργίες «βλάπτουν» το Pornhub

Στη φετινή ανασκόπηση αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι εθνικές εορτές αλλά και η Πρωτοχρονιά έχουν επίπτωση στον αριθμό των επισκεπτών του Pornhub.

Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην Ιταλία κατά –33,8% την ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου και ακολούθησε η Κυριακή του Πάσχα στην Πολωνία, όταν η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 31% ενώ στη Χιλή η επισκεψιμότητα μειώθηκε κατά 30,5% για τις Fiestas Patrias.

Ειδικά, δε, για την Πρωτοχρονιά η μείωση θεωρείται «φυσιολογική» για την ιστοσελίδα καθώς από τις 6 το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου καταγράφηκε σημαντική πτώση ιδίως στην Κολομβία, όπου μειώθηκε κατά –65%, στις Φιλιππίνες και τη Χιλή με μείωση κατά –61% και –60%. Στον αντίποδα βρέθηκε η Αίγυπτος με μείωση μόνο 11% και «αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η χώρα είναι κυρίως μουσουλμανική και το μουσουλμανικό νέο έτος είναι μια διαφορετική ημέρα».

 

Πηγή: protothema.gr

