Φορολογική μεταρρύθμιση σε τεντωμένο σχοινί: Συμμαχία έκπληξη ΔΗΣΥ–ΔΗΚΟ! Ποιοι μένουν εκτός παιχνιδιού και γιατί αντιδρά το ΑΚΕΛ

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, εκφράστηκε η ετοιμότητα των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση και του ΔΗΣΥ να καταθέσουν κοινές τροπολογίες. Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν οι αντιδράσεις από τα κόμματα που δεν κλήθηκαν στη συνάντηση με τον Υπουργό, τα οποία έκαναν λόγο για συνάντηση έξω από τα κοινοβουλευτικά θέσμια.

Στο μεταξύ, το κόστος των τροπολογιών, όπως συμφωνήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση, ανέρχεται στα €110 εκ., με τα κόμματα που συμφώνησαν να σημειώνουν ότι υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για αυτές τις αλλαγές.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση στην Επιτροπή την Τετάρτη έγινε επί των υφιστάμενων κειμένων και δεν ήρθαν εκ μέρους του Υπουργείου οι οποιεσδήποτε προτάσεις για αλλαγές. Τα κόμματα διευκρίνισαν ότι οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν με την κατάθεση κοινών τροπολογιών, όπου υπάρχουν συγκλίσεις.

Στις δηλώσεις της η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, απαντώντας στα πυρά κομμάτων που δεν κλήθηκαν στη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, είπε ότι «τα πολιτικά κόμματα που είτε συμμετέχουν, είτε στηρίζουν μια κυβέρνηση έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, για να έχουν μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται εκπλήξεις στα θέματα της οικονομίας, να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση να βρίσκεται προ αιφνιδιασμώ, γιατί αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ επιβαρυντικά για το οικονομικό κλίμα».

Σημείωσε ότι «καθηκόντως και ορθώς» χθες ως ΔΗΚΟ ζήτησε και είδε τον Υπουργό Οικονομικών και αντάλλαξε απόψεις μαζί του, για αλλαγές που επιθυμεί να γίνουν στα νομοσχέδια. Ανέφερε ότι αυτές οι αλλαγές κατανέμουν τα φορολογικά βάρη πιο δίκαια, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε δημόσια και έγιναν και δηλώσεις στη συνέχεια, για να ανακοινωθούν οι συγκλίσεις στα περιθώρια που μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αντέξει. Διευκρίνισε ότι οι αλλαγές θα κατατεθούν υπό τη μορφή τροπολογιών. «Ενημέρωσα στην Επιτροπή ότι αυτές οι τροπολογίες θα συζητηθούν ενώπιον της Επιτροπής και θα καλέσουμε ως ΔΗΚΟ όσα κόμματα επιθυμούν να συνυπογράψουν», είπε.

Σκιαγραφώντας το αποτέλεσμα των συγκλίσεων, μίλησε για αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις €22.000, για νέες εισοδηματικές ρυθμίσεις, αύξηση εκπτώσεων για οικογένειες με παιδιά και εξαρτώμενους και εκπτώσεις για καταβολή ενοικίου και τόκους πρώτης κατοικίας. Επίσης, καταργείται ο νόμος για τα χαρτόσημα και αυξάνεται το ποσό απαλλαγής κεφαλαιουχικών κερδών σε περίπτωση πώλησης πρώτης κατοικίας και πώλησης γεωργικής γης. Σημείωσε ότι οι προτάσεις λειτουργούν ως πακέτο και βρίσκονται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων.

Είπε, ακόμα, ότι για το ΔΗΚΟ, η επαναφορά «μνημονιακών φορολογιών δεν είναι επιλογή. Θέλουμε την κυπριακή οικονομία να παραμείνει ανταγωνιστική, ώστε να αυξάνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτός θα δώσει περισσότερα έσοδα και τη δυνατότητα στην όποια κυβέρνηση να στηρίζει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα». Μιλώντας για «φορολόγηση του πλούτου», είπε ότι αυτές οι φορολογίες «πάντα γυρίζουν μπούμεραγκ και υποσκάπτουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και την ανταγωνιστικότητα της χώρας».

Ερωτηθείσα για τη σύγκλιση με τον ΔΗΣΥ, είπε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στην Επ. Οικονομικών προέκυψε ότι υπάρχει σύγκλιση σε πολύ σημαντικά σημεία με τον ΔΗΣΥ. Επίσης, είπε, προέκυψε σύγκλιση στο ότι ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ δεν συμφωνούν με «τη λογική μιας φοροθύελλας» που θα βάλει σε δύσκολη θέση την προοπτική της κυπριακής οικονομίας και θα επηρεάσει τη σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα.

Απαντώντας κατά πόσο είναι εφικτό οι προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ να παν ως πακέτο στην Ολομέλεια με τη φορολογική μεταρρύθμιση, κάτι που ζητά το κόμμα, είπε ότι πρόκειται για τις προτάσεις νόμου για φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας, για επαναφορά εταιρικού τέλους, για μείωση ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Για το θέμα του ΦΠΑ πρέπει να υπάρξει προγενέστερη ενημέρωση με τις Βρυξέλλες, είπε. Σημείωσε ότι οι προτάσεις κατατέθηκαν πριν τέσσερις μέρες. Αν υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το πολύ στενό χρονικό πλαίσιο, «δεν υπάρχει πρόθεση να μη συζητηθούν και αυτές οι προτάσεις», επισήμανε.

Όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα, είπε ότι θα πραγματοποιηθεί και αύριο συνεδρίαση, και πιθανώς να χρειαστεί και την Παρασκευή και το Σάββατο. «Όποιο είναι το χρονικό περιθώριο που μας δίνεται θα το εξαντλήσουμε», είπε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλά, είπε ότι «με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε μαζί με άλλες πολιτικές δυνάμεις πετυχαίνουμε όλους τους στόχους που θέσαμε για τη φορολογική μεταρρύθμιση». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό στις €22.000 και μειώνεται ο φόρος για όσους εμπίπτουν στις κλίμακες του 20% και του 25%.

Επιπλέον, είπε ότι αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τις εκπτώσεις στα τέκνα και φοιτητές. Συγκεκριμένα για 1 και 2 παιδιά τα όρια αυξάνονται στις €100.000, για 3 και 4 παιδιά στις €150.000 και στις €200.000 για 5 παιδιά και άνω. «⁠Αυξάνουμε την έκπτωση για τέκνα και φοιτητές. Για το 2ο παιδί στα €1.250 και στα €1.500 για το 3ο παιδί και άνω», πρόσθεσε.

Ακόμα, σημείωσε ότι αυξάνεται η έκπτωση για τόκους στεγαστικού δανείου και ενοικίου στέγασης από €1.500 σε €2.000, καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου και αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για σκοπούς υπολογισμού του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

«Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας οι πιο πάνω τροπολογίες βρίσκονται εντός του ασφαλούς δημοσιονομικού περιθωρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέσα από τις παρεμβάσεις του ΔΗΣΥ στην Επιτροπή Οικονομικών «διασαφηνίζουμε πρόνοιες για να αποφεύγονται παρερμηνείες και αμφισβητήσεις, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον».

Ερωτηθείς για το δημοσιονομικό κόστος των €110 εκ. που προκύπτει από τις τροπολογίες, ο κ. Κουλάς σημείωσε ότι υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. «Υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα, υπάρχει ισχυρή οικονομία, η οποία βρίσκεται σε αναπτυξιακούς ρυθμούς», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ένα μέρος θα προκύψει από άλλες πηγές και από την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Ακόμα, σημείωσε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΗΣΥ, με τις οποίες δεν διαφώνησε το Υπ. Οικονομικών, περίπου €35 εκ. θα επιστρέψουν στο κράτος μέσα από τους φόρους κατανάλωσης.

Ερωτηθείς γιατί η σύγκλιση ΔΗΣΥ με τα κόμματα της συμπολίτευσης δεν έγινε δημόσια ή θεσμικά εντός της Επιτροπής, απάντησε «όπου θέλουμε το κάνουμε. Είναι δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων όπου θέλουν να συνευρεθούν». Υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμφωνεί ο ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ, κάνοντας αναφορά σε προτάσεις νόμων που υπερψήφισαν από κοινού. Κληθείς να σχολιάσει ότι ο ΔΗΣΥ ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως στη φορολογική μεταρρύθμιση, συμπράττοντας με τα κόμματα της συμπολίτευσης, είπε ότι ακούγοντας στην Επ. Οικονομικών τις θέσεις του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ «διαφάνηκε ότι είχαμε μια απόλυτη σύγκλιση».

Απαντώντας για το ποιου πρωτοβουλία ήταν η χθεσινή συνάντηση, είπε ότι ήταν πρόσκληση από το ΔΗΚΟ προς τον ΔΗΣΥ. «Διορθώνουμε τα λάθη της μεταρρύθμισης, ενισχύουμε αυτούς που μπορούμε και όλες μας οι τροπολογίες είναι αυτές που είπε και η Πρόεδρος μας με δήλωσή της», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, είπε ότι «την ώρα που ως ΑΚΕΛ διεκδικούμε εντός της Βουλής δικαιότερη φορολογική μεταρρύθμιση προς όφελος των πολλών, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ οργανώνουν παρασυναγωγές στο Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να αποτρέψουν τη φορολόγηση του πλούτου, που προτείνουμε εμείς».

Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ διεκδικεί, μεταξύ άλλων, φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας αξίας €3 εκ. και άνω, αύξηση του αφορολόγητου στις €22.500, αποτροπή της φορολόγησης των Ταμείων Προνοίας, μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 5% στον ηλεκτρισμό, αύξηση των ορίων και των εκπτώσεων σε οικογένειες.

Ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα επιμείνει σε προτάσεις που δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με τον Υπουργό Οικονομικών. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι θα επιμείνει οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ να παν στην Ολομέλεια μαζί με την υπόλοιπη φορολογική μεταρρύθμιση. «Θεωρούμε ότι θα είναι κολοβή και ελλιπής η μεταρρύθμιση, αν δεν ληφθούν υπόψη σοβαρά ζητήματα που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων και το ξεσπίτωμα ανθρώπων από άδικες εκποιήσεις, ως αποτέλεσμα καταχρηστικών ρητρών των τραπεζών, πρότασή μας που εκκρεμεί στην Επ. Οικονομικών εδώ και καιρό», είπε.

Σε ερώτηση αν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας των προτάσεων του ΑΚΕΛ, σε περίπτωση που παρεμβαίνουν στα δημόσια οικονομικά, ο κ. Δαμιανού είπε ότι «δεν έχουμε προτάσεις που παραβιάζουν τα δημόσια οικονομικά». Όσον αφορά τη μείωση εσόδων, που μπορεί να προκύπτει, είπε ότι φαίνεται ότι αυτή είναι μέρος της συμφωνίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ με το Υπουργείο. «Θα πρέπει και το Υπουργείο να εξηγήσει γιατί όταν τα προτείνει το ΑΚΕΛ είναι αντισυνταγματικά, αλλά όταν τα προτείνει το ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ είναι συνταγματικά».

Απαντώντας αν συζητήθηκε εντός της Επιτροπής η χθεσινή συνάντηση, ο κ. Δαμιανού απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι το ΑΚΕΛ ήταν κατηγορηματικό ότι ήταν «παρασυναγωγή και ότι βρίσκεται έξω από τα κοινοβουλευτικά θέσμια. Την ώρα που ένα θέμα συζητιέται για πάρα πολλές μέρες και ώρες ενώπιον επιτροπής της Βουλής, το να οργανώνεται επιλεκτικά με κάποια κόμματα, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Επιτροπής μια τέτοια συνάντηση, την οποία τεκμηριωμένα θεωρούμε ως παρασυναγωγή, γιατί έγινε εν κρυπτώ, αυτό το πράγμα εκπίπτει των κοινοβουλευτικών θεσμίων και είναι από εμάς μη αποδεκτό», είπε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι το ΕΛΑΜ θα αποφασίσει αν θα ψηφίσει ή όχι τη φορολογική μεταρρύθμιση, ανάλογα με την υιοθέτηση των τροπολογιών που θα καταθέσει στην Ολομέλεια.

«Φτάνοντας στο τέλος του δρόμου για την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης, ως ΕΛΑΜ υπενθυμίζουμε ότι είχαμε θέσει επιτακτικά από την πρώτη στιγμή, από τον Σεπτέμβριο που έγινε η πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και όλα τα κόμματα, την ανάγκη αύξησης του αφορολόγητου εισοδήματος, τη σύνδεση και κλιμακωτή αύξηση των εκπτώσεων με τον αριθμό των τέκνων και τη δραστική αύξηση του πλαφόν εισοδήματος, ώστε να δικαιούνται εκπτώσεις όλα τα νοικοκυριά με παιδιά, ανεξαρτήτως εισοδήματος», ανέφερε.

Εξέφρασε ικανοποίηση από την υιοθέτηση των θέσεων του από τον Υπουργό Οικονομικών. Πρόσθεσε ότι θα θέσουν και άλλες τροπολογίες για την περαιτέρω ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, κάνοντας αναφορά στο δημογραφικό και στο πρόβλημα υπογεννητικότητας.

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή συνάντηση ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ με τον Υπουργό Οικονομικών, είπε ότι το ΕΛΑΜ δεν έχει μείνει εκτός καμίας θεσμικής συνάντησης ή συζήτησης. «Η Βουλή δεν είναι καφενείο. Στη Βουλή τίθενται οι πραγματικές θέσεις και προτάσεις του κάθε κόμματος. Έχουμε καταθέσει τις πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις μας. Είναι αυτές που θα θέσουμε και τις επόμενες μέρες κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας και αν κάποια κόμματα έχουν υιοθετήσει τις δικές μας θέσεις και θα τις καταθέσουν ως τροπολογία, είναι ευπρόσδεκτοι», είπε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σημείωσε ότι παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα σημεία στη μεταρρύθμιση. «Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε πραγματικά τελικά κείμενα, για να μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα, όσον αφορά τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε», είπε.

Αναφορικά με τη χθεσινή συνάντηση, είπε ότι είναι δικαίωμα των κομμάτων να συναντιούνται με όποιο θέλουν, αλλά όχι να κάνουν αναφορά σε συμφωνία με το Υπουργείο, από τη στιγμή που η Επιτροπή εξακολουθεί να συζητά τα ίδια κείμενα που είχε ήδη ενώπιον της, χωρίς να παρουσιαστούν αλλαγές.

«Εμάς από την πρώτη στιγμή η επιδίωξη μας είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο, ώστε στο ξεκίνημα της οικογένειας του να μπορεί να επωφεληθεί φοροελαφρύνσεις και κίνητρα, ώστε να τους οδηγήσουμε ξανά να στηθεί αυτό που ονομάζουμε μεσαία τάξη», σημείωσε.

Όσον αφορά την αύξηση του αφορολόγητου, είπε ότι το Κίνημα εξέφρασε εξαρχής την πρόθεση να αυξηθεί «όσο μας σηκώνει πιο πάνω» και μίλησε για την πρόθεση κατάθεσης κοινών τροπολογιών. Παρόλα αυτά, είπε ότι εκτίμησε ότι το Κίνημα Οικολόγων θα έχει και επιπρόσθετες τροπολογίες, πέραν από τις κοινές. «Υπάρχουν κάποια θέματα που έχουμε σκληρές απόψεις», είπε, αναφερόμενος στα θέματα του κεφαλαιουχικού φόρου. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ακόμα αναμένει τη γνωμάτευση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, όσον αφορά τη φορολόγηση των επενδύσεων των Ταμείων Προνοίας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπει η ΔΗΠΑ ότι οι προτάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εισηγηθεί τυγχάνουν αποδοχής και από άλλες πολιτικές δυνάμεις και υπάρχουν οι απαραίτητες συγκλίσεις, «για να βοηθήσουμε στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, να βοηθήσουμε τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις οικογένειες με παιδιά, τους μονογονιούς, τους φοιτητές και τους νέους για απόκτηση πρώτης κατοικίας και αυτούς που είναι σε ενοίκιο».

Σημείωσε ότι η κοστολόγηση των προτάσεων αναμένεται γύρω στα €110 εκ. και σημείωσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι βρίσκονται μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους και δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος.

«Η ΔΗΠΑ είχε σημαντικότατη συμβολή στην επίτευξη των συγκλίσεων», είπε, προσθέτοντας ότι «με θάρρος και αποφασιστικότητα και ενεργώντας δημιουργικά και θετικά θα συνεχίσουμε για να ψηφίσουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση».