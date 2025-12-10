Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολγκίν σε εγρήγορση: Κρίσιμη προεργασία Μενελάου–Ντανά πριν την συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

10.12.2025 - 17:31

 10.12.2025 - 17:31
Ολγκίν σε εγρήγορση: Κρίσιμη προεργασία Μενελάου–Ντανά πριν την συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Σε γενική ανασκόπηση και προεργασία των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση των δύο ηγετών, προέβησαν την Τετάρτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, σε συνάντησή τους την Τετάρτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, κατά την συνάντηση του κ. Μενελάου και του κ. Ντανά, το πρωί της Τετάρτης, στην οποία συμμετείχε και η κ. Ολγκίν, έγινε γενική ανασκόπηση και προεργασία για τα θέματα που συζήτησαν οι δύο ηγέτες - ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν - κατά την προηγούμενή τους συνάντηση. Όπως σημειώθηκε, θα συνεχιστεί η συζήτηση αύριο στην συνάντηση των δύο ηγετών, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ, την κ. Ολγκίν.

