Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αύριο στις 8.15πμ θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό κ. Γιοχάνες Χαν. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ήταν ένας στόχος που ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσωπικά είχε θέσει από την πρώτη στιγμή και η επίτευξη ενός απεσταλμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποστολή και οι όροι εντολής του δημιουργούν μια πρόσθετη διπλωματική ικανότητα, η οποία δεν υπήρχε μέχρι στιγμής και ασφαλώς προσφέρεται προς αξιοποίηση.

Η συνάντηση βεβαίως θα πραγματοποιηθεί σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, σε μια πολύ κρίσιμη ημέρα για το Κυπριακό. Είναι στη χώρα μας ήδη η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κα Ολγκίν. Υπενθυμίζεται ότι αύριο στις 3.15μμ το απόγευμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει κοινή επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων μαζί με τον κ. Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Πρόκειται για μια κίνηση με ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα, ένα κοινό μήνυμα που εκπέμπεται. Είναι υπόμνηση της κοινής ευθύνης αλλά και του κοινού χρέους απέναντι σε όλες τις οικογένειες που αναζητούν δικαίωση και στέλνει το μήνυμα της αποφασιστικότητας ότι η αναζήτηση της αλήθειας, η αναζήτηση της τύχης των αγνοουμένων μας παραμένει αμείωτη και διαρκής.

Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, του κ. Έρχιουρμαν και της κας Ολγκίν, μια συνάντηση που αποκτά βαθιά σημασία, αν αναλογιστούμε ότι εδώ και χρόνια έχει να γίνει μια κοινή συνάντηση στη χώρα μας προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τους δύο ηγέτες και όπως πολύ σαφές κατέστησε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσέρχεται σε αυτή την κοινή συνάντηση με ένα και μοναδικό στόχο, αυτή η συνάντηση να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί πάντοτε εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι αρχές, οι αξίες και οι νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος του Προέδρου της Δημοκρατίας στις συζητήσεις είναι να τεθούν στο επίκεντρο θέματα ουσίας που άπτονται του Κυπριακού και ασφαλώς η σύγκληση της επόμενης πολυμερούς διάσκεψης το συντομότερο δυνατόν, όπως ο ίδιος ο ΓΓ των ΗΕ έχει προαναγγείλει, ενώ αναμένεται να γίνει και ανασκόπηση της προόδου των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν συμφωνηθεί κατά τις δύο τελευταίες πολυμερείς διασκέψεις.

Με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο σε αυτή τη συνάντηση.

Για χάρη προγραμματισμού, μετά την κοινή συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί στην καθιερωμένη δεξίωση που παραθέτει ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης κ. Ντιάν, με την ευκαιρία της λήξης του έτους, ενώ την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου το απόγευμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έχει ήδη συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία του τόπου για το αποτέλεσμα των τελευταίων του επαφών».

Κληθείς να σχολιάσει την επιμονή του κ. Έρχιουρμαν στις τέσσερεις προϋποθέσεις, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρόεδρος χθες και διατηρώντας την ίδια προσέγγιση που ακολουθούμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ακριβώς γιατί θέλουμε να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό- και δεν είναι μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις, ούτε δημόσια είναι που μπορεί να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος - προσερχόμαστε, προσέρχεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απόλυτα προετοιμασμένος και έχοντας επεξεργαστεί όλες εκείνες τις συνθήκες και τα δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν ακόμη περισσότερο εποικοδομητικά σε αυτή την προσπάθεια. Πέραν τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι στο Κυπριακό αν πραγματικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πρόοδος, είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι η διατήρηση του μοναδικού πλαισίου που αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα, που είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, δεν μπορούν να υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο όλων είναι ο ειλικρινής διάλογος και η παράθεση θέσεων, επιχειρημάτων και κυρίως η πλήρης εναρμόνιση με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές, τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ερωτηθείς αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θίξει στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, το θέμα που αφορά πρόσβαση σε περιοχές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες για μαζικούς τάφους και στους οποίους εμποδίζεται η πρόσβαση από τον τουρκικό κατοχικό στρατό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αναφέρθηκε στην επίσκεψη των δυο ηγετών στο Ανθρωπολογικό Εργαστήρι της ΔΕΑ, υπογραμμίζοντας το μήνυμα που στέλνεται, προσθέτοντας ότι «το μήνυμα που στέλνουμε σε κάθε περίσταση, το στέλνουμε σε κάθε διεθνές φόρουμ, αλλά και κατά τις επαφές που έχει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε κάθε περίπτωση είναι ότι ακριβώς, ιδιαίτερα το ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων δεν μπορεί να παραμείνει άλυτο και δεν μπορεί να παραμένει χωρίς την επίτευξη εκείνης της προόδου και με εκείνη την ταχύτητα, ούτως ώστε οι οικογένειες των αγνοουμένων μας να νιώσουν τουλάχιστον σε ένα βαθμό δικαιωμένες ως προς την τύχη των δικών τους ανθρώπων».