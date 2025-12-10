VIDEO: Εντυπωσιακό θέαμα - «Κοκκίνισε» η θάλασσα στην Αγία Τριάδα λόγω «Byron» - Ο λόγος που προκαλείται το φαινόμενο

Όπως φανερώνει βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ» η θάλασσα «κοκκίνησε» στην παραλία της Αγίας στο Παραλίμνι.

Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης νερού το οποίο παρασύρει ποσότητες χώματος και καταλήγει στη θάλασσα κι έτσι προκαλεί την αλλαγή του χρώματος του νερού.

