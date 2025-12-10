Ecommbx
«Πράσινο» Υπουργικού για Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων - Η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πράσινο» Υπουργικού για Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων - Η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας

 10.12.2025 - 13:01
«Πράσινο» Υπουργικού για Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων - Η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας

Την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων και την Παροχή Υπηρεσιών Ασθενοφόρου, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ένα πλαίσιο που, όπως είπε, έρχεται με γνώμονα να καλύψει το νομοθετικό κενό στην παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι με την ψήφιση του νόμου θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που αντιμετωπίζουν ξαφνική ασθένεια ή τραυματισμό θα έχουν άμεση, σωστά συντονισμένη και ποιοτική βοήθεια, με στόχο τη μείωση απώλειας ζωής, την αποτροπή αναπηριών, τη μείωση του κόστους της υγειονομικής φροντίδας και τη βελτίωση των δεικτών θνησιμότητας  του πληθυσμού.

Πρόσθεσε ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο κατοχυρώνεται η λειτουργία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων, ως εθνικής κρίσιμης υποδομής υπό το Υπουργείο Υγείας.

«Ο Φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη διακομιδή των περιστατικών στα πλησιέστερα και καταλληλότερα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), καθώς επίσης για την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου στους πάσχοντες, σε περιπτώσεις έκτακτων και/ή επειγουσών αναγκών, υγειονομικών και άλλων κρίσεων με μαζική απώλεια υγείας. Θα έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας του Επιχειρησιακού Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων και του Κέντρου Δηλητηριάσεων», εξήγησε.

Είπε επίσης ότι ρυθμίζεται η παροχή προγραμματισμένων μεταφορών πασχόντων από εγγεγραμμένους παρόχους υπηρεσιών ασθενοφόρου, καθώς και στοχευμένων υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, ενώ περιλαμβάνονται μεταβατικές ρυθμίσεις, ώστε, μέχρι την οικονομική και διοικητική αυτονόμηση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα να συνεχίσει να παρέχεται από τον Οργανισμό.

«Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση που ενισχύει τον συντονισμό, τη διαφάνεια και την ποιότητα των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο σύστημα ασθενοφόρων προς όφελος όλων των πολιτών», κατέληξε ο Υπουργός.

Υπ. Υγείας: Εκπροσώπηση ασθενών στο ΔΣ ΟΚΥπΥ με νομοσχέδιο που ενέκρινε το ΥΣ

Ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ανακοίνωσε την Τετάρτη την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2025», με το, οποίο, όπως σημείωσε, προωθείται μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) αφού πλέον σε αυτό θα εκπροσωπείται και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ).

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι κατόπιν αξιολόγησης αιτήματος από την ΟΣΑΚ για εκπροσώπηση των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα της ενεργούς συμμετοχής των ασθενών σε θέματα που άπτονται της οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας, κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ για συμμετοχή και εκπροσώπου της ΟΣΑΚ που θα αντιπροσωπεύει τους ασθενείς.

«Με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο ενισχύεται σημαντικά η ενεργός φωνή των ασθενών στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας», υπογράμμισε ο κ. Χαραλαμπίδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

