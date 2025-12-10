Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

Η 33χρονη υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για να μειωθεί το οίδημα στον εγκέφαλό της, αφού φέρεται να δέχθηκε επίθεση.

Η τελευταία εμφάνιση πριν την εξαφάνιση

Η Angelika εθεάθη για τελευταία φορά στις 21 Νοεμβρίου, όταν ενημέρωσε τον γυμναστή της ότι είχε μετακομίσει από το διαμέρισμα που μοιραζόταν με τον σύντροφό της, γνωστό μόνο ως Dmitry, μετά από έναν καυγά. Οι φίλοι της ανέφεραν ότι είχαν κανονίσει να συναντηθούν στις 30 Νοεμβρίου, όμως το τηλέφωνό της σταμάτησε να απαντά.

Η ανησυχία των φίλων κορυφώθηκε στις 28 Νοεμβρίου, όταν σταμάτησε να απαντά σε κλήσεις και μηνύματα. Στο δωμάτιό της βρέθηκαν ημι-πακεταρισμένες βαλίτσες και σημάδια πάλης, ενώ το κλειδί του διαμερίσματός της βρέθηκε μέσα στο ταχυδρομικό κουτί της στη Μόσχα.ς στη Μόσχα.

Σοβαρά τραύματα και επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η Angelika βρέθηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο Pirogov City Clinical Hospital No. 1, όπου είχε νοσηλευτεί για δύο εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν σε πλήρη συνείδηση, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει.

Οι γιατροί διαγνώρισαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και η νεαρή γυναίκα υπεβλήθη σε επείγουσα κρανιοτομή για την αντιμετώπιση του σοβαρού οιδήματος του εγκεφάλου. Μετά την ανάνηψή της, η ίδια φέρεται να κατήγγειλε στους γιατρούς ότι είχε κακοποιηθεί από τον σύντροφό της.

Η ζωή της Angelika

Η Angelika, καταγόμενη από το Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, είχε μετακομίσει στη Μόσχα πριν από μερικά χρόνια μετά το διαζύγιό της, αφήνοντας πίσω τον 16χρονο γιο της και τους γονείς της. Η καριέρα της ως μοντέλο την είχε φέρει στο προσκήνιο της ρωσικής μόδας και των social media.

Πριν από περίπου έξι μήνες, σύμφωνα με τους φίλους της, η Angelika είχε βρει τον έρωτα με έναν «εκλεκτό αλλά μυστηριώδη» άνδρα, τον οποίο γνώριζαν μόνο ως Dmitry. Δεν έδειχνε φωτογραφίες σε φίλους ή οικογένεια, αλλά υποστήριζε ότι ήταν ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας και πολύ γενναιόδωρος απέναντί της.

Ωστόσο, φέρεται να είχε πει στους φίλους της ότι μερικές φορές ήταν ζηλιάρης και την απέτρεπε από το να κοινωνικοποιείται. Ένας φίλος ανέφερε ότι η Angelika είχε περάσει αρκετές ημέρες εκτός πόλης, όπου ο Dmitry εργαζόταν σε μια οικοδομή.

Σημάδια ανησυχίας από φίλους και οικογένεια

Η Angelika φέρεται να είχε πει σε φίλη της ότι ο σύντροφός της κάλυπτε τα έξοδα της, της αγόραζε ρούχα, πληρωνόταν η συνδρομή της στο γυμναστήριο και την περιποιόταν με δώρα. Ένα μήνυμά της προς φίλη ανέφερε: «Τον ψάχνω όλη μου τη ζωή. Ελπίζω να μην τον φέρνω γρουσουζιά. Νόμιζα ότι δεν υπήρχαν άλλοι σαν κι αυτόν. Πάντα εγώ κάνω τα πάντα».

Οι δικοί της άνθρωποι ανησύχησαν όταν σταμάτησε ξαφνικά να στέλνει μηνύματα και να απαντά σε τηλεφωνήματα. Ο Dmitry δεν επικοινώνησε με την οικογένεια της Angelika ούτε ανακοίνωσε συμμετοχή στην αναζήτηση της, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η οικογένεια της Angelika έμαθε αργότερα ότι ο Dmitry είχε δύο γάμους στο παρελθόν και τρία παιδιά. Η ρωσική αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση, εξετάζοντας τα αίτια της επίθεσης και την εμπλοκή του συντρόφου της.

Η κατάσταση της Angelika παραμένει κρίσιμη, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την ανάρρωσή της μετά την σοβαρή χειρουργική επέμβαση που έσωσε τη ζωή της. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη ρωσική κοινωνία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φίλους και οπαδούς της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την πορεία της υγείας της.

