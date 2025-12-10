Ecommbx
LIFESTYLE

Νέος έρωτας για τον Τσιτσιπά! Τα τρυφερά φιλιά τους - Ποια είναι η 27χρονη που του έκλεψε την καρδιά

 10.12.2025 - 13:17
Νέος έρωτας για τον Τσιτσιπά! Τα τρυφερά φιλιά τους - Ποια είναι η 27χρονη που του έκλεψε την καρδιά

Ο γνωστός τενίστας είναι πλέον σε σχέση με την 27χρονη Αμερικανίδα τενίστρια Κρίστεν Θόμς, με καταγωγή από το Σικάγο, η οποία έχει δημιουργήσει τη δική της καριέρα στο άθλημα.

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

