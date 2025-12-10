Σοκαριστικοί διαλόγοι για τον φόνο του 26χρονου Αλέξανδρου - «Να την αφήσεις ήσυχη» - Στο κελί μέχρι τη δίκη ο 58χρονος ύποπτος

Το Δικαστήριο, αφού μελέτησε όλο το μαρτυρικό υλικό παρέθεσε νομική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει ο 58χρονος. Το Δικαστήριο ανέφερε πως ο φόνος εκ προμελέτης είναι από τα σοβαρότερα αδικήματα του ποινικού κώδικα και σε περίπτωση μη κράτησης του υπόπτου υπάρχει, όπως είπε, η πιθανότητα μη εμφάνισης του.

Σε ό,τι αφορά το μαρτυρικό υλικό το Δικαστήριο αναφέρθηκε στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία η κόρη του 58χρονου, με την οποία διατηρούσε στο παρελθόν σχέση το θύμα, σύμφωνα με την οποία ο 26χρονος φέρεται να της απέστειλε απειλητικό μήνυμα. Ακολούθως η κόρη του υπόπτου ειδοποίησε τον πατέρα της. Προηγήθηκε καταγγελία στην οποία είχε προχωρήσει με την κόρη του για τη ζημιά που είχαν προκληθεί στα ελαστικά του οχήματος της από το θύμα. Ακολούθως ο 58χρονος επέστρεψε πίσω στα Κονιά όπου διαμένει η κόρη του.

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε και στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στο περίπτερο όπου διαπράχθηκε ο φόνος το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου από τα οποία -όπως λέχθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου – φέρεται να έχει καταγραφεί η εικόνα του 58χρονου να έχει στην μπροστινή τσέπη του το χέρι του και να μεταβαίνει μπροστά από το περίπτερο στο όχημα στο οποίο επέβαινε ο 26χρονος, να ανοίγει την πόρτα και τον χτυπά με το μαχαίρι, φέροντας του καίρια χτυπήματα.

Επίσης αναφέρθηκε και στη μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία από πρόσωπο, το οποίο στις 19 Νοεμβρίου, στις 18:18, μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο με το θύμα κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «αν ξαναπειράξεις την Ε… εν να σε σκοτώσω».

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Σωτηρούλα Παπαλαζάρου, σημείωσε πως η Αστυνομία κατέχει επίσης μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο δράστης και το θύμα λογομαχούσαν και άκουσε το θύμα να λέει «τι θέλεις; τι έκανα;» με τον 58χρονο ύποπτο να απαντά «άκουσες τι σου είπα; Να την αφήσεις ήσυχη».

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, στη συνέχεια άκουσε τον 26χρονο να φωνάζει και ακολούθως η κλήση διακόπηκε. Το πιο πάνω πρόσωπο επιχείρησε να καλέσει ξανά τηλεφωνικώς τον 26χρονο αλλά κανείς δεν απαντούσε στην κλήση του.

Επιπρόσθετα, στο Δικαστήριο έγινε αναφορά και στο γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού όπου καθόταν το θύμα, το οποίο ανήκει σύμφωνα με τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής στον 58χρονο, αλλά και στην ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του νεαρού προκλήθηκε από κτύπημα με νήσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Το Δικαστήριο στη σημερινή δικάσιμο έδωσε παράλληλα οδηγίες στην Αστυνομία εάν χρειαστεί οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική αγωγή να δοθεί στον ύποπτο.

Σημειώνεται πως ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου Ηλίας Στεφάνου, που εμφανίστηκε στη προηγούμενη δικάσιμο μαζί με τη δικηγόρο Μαρία Παπαδημήτρη, χαρακτήρισε τραγικό το συμβάν και τραγική την απώλεια. Ωστόσο υποστήριξε πως η πρώτη ενέργεια του 58χρονου δεν ήταν να επιφέρει χτύπημα σε καίριο σημείο του κορμιού του 26χρονου για αυτό ο φερόμενος δράστης, ανέφερε σύμφωνα με μαρτυρία ότι κατά τον επίμαχο χρόνο και κατά την διάρκεια της συνομιλίας του 26χρονου με μάρτυρα, ο μάρτυρας άκουσε μια αντρική φωνή να λέει στο τηλέφωνο «αν ξαναπειράξεις την Ε… εν να σε σκοτώσω». Δεν είχε φέρει ωστόσο ένσταση στην κράτηση του πελάτη του.

