Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Ο σκοπός του ταξιδιού του και οι ηλικίες των επιβαινόντων - Μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια

Σε εξέλιξη συνεχίζονται να βρίσκονται οι έρευνες για εντοπισμό του ισραηλινό γιοτ με προορισμό την Κύπρο το οποίο αγνοείται από την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή του ΚΣΕΔ, Χρίστο Κάγκα πρόκειται για μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εκτελούσε ταξίδι αναψυχής.

Στο σκάφος οδηγούσε 41χρονος κυβερνήτης με αρκετή εμπειρία ενώ επέβαιναν ακόμη 3 πρόσωπα ηλικίας 40, 30 και 27 ετών.

Σημειώνεται ότι ακόμη παραμένει μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια στο πλοίο εν μέσω της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ:

«Ανακοινώνεται ότι, στις 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», για εντοπισμό ιστιοφόρου το οποίο αναχώρησε την Τρίτη 02 Δεκ 2025 από λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό τη Κρήτη. Η τελευταία γνωστή θέση ήταν την 08 Δεκ 2025 εντός SRR Κύπρου και σε απόσταση 89 ΝΜ ΝΔ απο Πάφο

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν παραπλέων σκάφη προς εντοπισμό του αγνοούμενου ιστιοφόρου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και με πτητικά μέσα της Δημοκρατίας».