Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Ο σκοπός του ταξιδιού του και οι ηλικίες των επιβαινόντων - Μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Ο σκοπός του ταξιδιού του και οι ηλικίες των επιβαινόντων - Μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια

 10.12.2025 - 11:25
Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Ο σκοπός του ταξιδιού του και οι ηλικίες των επιβαινόντων - Μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια

Σε εξέλιξη συνεχίζονται να βρίσκονται οι έρευνες για εντοπισμό του ισραηλινό γιοτ με προορισμό την Κύπρο το οποίο αγνοείται από την Κυριακή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αγνοούμενο Ισραηλινό γιοτ: Σε εξέλιξη οι έρευνες για εντοπισμό του – Άγνωστη η τύχη των 5 επιβαινόντων

Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή του ΚΣΕΔ, Χρίστο Κάγκα πρόκειται για μικρό ιστιοπλοϊκό σκάφος, που εκτελούσε ταξίδι αναψυχής.

Στο σκάφος οδηγούσε 41χρονος κυβερνήτης με αρκετή εμπειρία ενώ επέβαιναν ακόμη 3 πρόσωπα ηλικίας 40, 30 και 27 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Jerusalem Post: Ισραηλινό γιοτ με πέντε επιβαίνοντες αγνοείται ανοικτά της Κύπρου - Σε συναγερμό οι Αρχές

Σημειώνεται ότι ακόμη παραμένει μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια στο πλοίο εν μέσω της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ:

«Ανακοινώνεται ότι, στις 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», για εντοπισμό ιστιοφόρου το οποίο αναχώρησε την Τρίτη 02 Δεκ 2025 από λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό τη Κρήτη. Η τελευταία γνωστή θέση ήταν την 08 Δεκ 2025 εντός SRR Κύπρου και σε απόσταση 89 ΝΜ ΝΔ απο Πάφο

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν παραπλέων σκάφη προς εντοπισμό του αγνοούμενου ιστιοφόρου.

Οι έρευνες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και με πτητικά μέσα της Δημοκρατίας».

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα
VIDEO: Μαγικά πλάνα στον ουρανό της Λάρνακας - Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του
Αυτό ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις smartphone για το τρίτο τρίμηνο του 2026 - Δείτε τη δεκάδα
Κλείδωσε η συμφωνία για το «ελληνικό Netflix» - Τι προνοεί
Συνταξιούχος στη Λευκωσία κατήγγειλε ότι φύλαγε 130 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του και έκαναν... φτερά
Θρήνος για τον θάνατο της 66χρονης Ευτυχίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πόσα «τσίμπησαν» από τους Αμερικάνους για Βαλακάρι…

 10.12.2025 - 11:18
Πρώτη συνεδρία του Υπουργικού με τη νέα σύνθεση - Οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο ΠτΔ

Πρώτη συνεδρία του Υπουργικού με τη νέα σύνθεση - Οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο ΠτΔ

Στις πέντε προτεραιότητες που τέμνουν οριζοντίως όλες τις αποφάσεις καθώς και στην υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τη νέα σύνθεση του, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτη συνεδρία του Υπουργικού με τη νέα σύνθεση - Οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο ΠτΔ

Πρώτη συνεδρία του Υπουργικού με τη νέα σύνθεση - Οι πέντε προτεραιότητες που έθεσε ο ΠτΔ

  •  10.12.2025 - 10:07
Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

Η στρατηγική της κυβέρνησης και η επανατοποθέτηση στον κεντρώο χώρο - Τα μηνύματα προς όλα τα κομματικά μέτωπα

  •  10.12.2025 - 06:39
Παπαδόπουλος: «Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος ή υποστηρικτής του ΕΛΑΜ στο Υπουργικό» - Όσα ανέφερε για ανασχηματισμό και Γιακουμή

Παπαδόπουλος: «Δεν υπάρχει κανένα στέλεχος ή υποστηρικτής του ΕΛΑΜ στο Υπουργικό» - Όσα ανέφερε για ανασχηματισμό και Γιακουμή

  •  10.12.2025 - 08:36
Κ. Φυτιρής: Διαψεύδει ότι είναι κατά της ΔΔΟ – Τι απαντά για το αν είναι μέλος του ΕΛΑΜ – Οι προτεραιότητες που θα θέσει

Κ. Φυτιρής: Διαψεύδει ότι είναι κατά της ΔΔΟ – Τι απαντά για το αν είναι μέλος του ΕΛΑΜ – Οι προτεραιότητες που θα θέσει

  •  10.12.2025 - 09:52
Η ενημέρωση του ΚΣΕΔ για το Ισραηλινό σκάφος που αγνοείται - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες

Η ενημέρωση του ΚΣΕΔ για το Ισραηλινό σκάφος που αγνοείται - Συνεχίζονται ακατάπαυστα οι έρευνες

  •  10.12.2025 - 08:54
Αντιδράσεις με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: «Πρώτη φορά μεταβαίνει στο πεδίο ελέγχου» - Ποιοι είχαν πρόσβαση στο αρχείο

Αντιδράσεις με φωτογραφία Γενικού Ελεγκτή: «Πρώτη φορά μεταβαίνει στο πεδίο ελέγχου» - Ποιοι είχαν πρόσβαση στο αρχείο

  •  10.12.2025 - 09:45
VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα

VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα

  •  10.12.2025 - 11:09
Συνταξιούχος στη Λευκωσία κατήγγειλε ότι φύλαγε 130 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του και έκαναν... φτερά

Συνταξιούχος στη Λευκωσία κατήγγειλε ότι φύλαγε 130 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του και έκαναν... φτερά

  •  10.12.2025 - 09:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα