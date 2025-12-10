Αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: Ο σκοπός του ταξιδιού του και οι ηλικίες των επιβαινόντων - Μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια

Σημειώνεται ότι ακόμη παραμένει μυστήριο ποιος έδωσε την άδεια στο πλοίο εν μέσω της κακοκαιρίας.
Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ:
«Ανακοινώνεται ότι, στις 09 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», για εντοπισμό ιστιοφόρου το οποίο αναχώρησε την Τρίτη 02 Δεκ 2025 από λιμάνι του Ισραήλ με προορισμό τη Κρήτη. Η τελευταία γνωστή θέση ήταν την 08 Δεκ 2025 εντός SRR Κύπρου και σε απόσταση 89 ΝΜ ΝΔ απο Πάφο
Για την εκτέλεση της επιχείρησης Ε-Δ κινητοποιήθηκαν παραπλέων σκάφη προς εντοπισμό του αγνοούμενου ιστιοφόρου.
Οι έρευνες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και με πτητικά μέσα της Δημοκρατίας».
Στις πέντε προτεραιότητες που τέμνουν οριζοντίως όλες τις αποφάσεις καθώς και στην υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τη νέα σύνθεση του, στο Προεδρικό Μέγαρο.