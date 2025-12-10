VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ThemaOnline, η Λειτουργός Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλλα Μεσαρίτου, ανέφερε πως συνολικά η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 11 περιστατικά Παγκύπρια.

Δύο κλήσεις αφορούσαν τη Λάρνακα και δύο κλήσεις την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Οι κλήσεις στην Λάρνακα αφορούσε άντληση νερού από βάρκα στο Ζύγι και και πτώση δέντρου στη Σκαρίνου.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε δύο περιπτώσεις για άντληση νερού από υπόγεια υποστατικών σε Δερύνεια και Πρωταρά.

Από τους δυνατούς ανέμους στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά και στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι αποκόπηκαν δέκα δέντρα.

Υπενθυμίζεται πως, σε ισχύ τέθηκε κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία από τις 5:00 τα ξημερώματα ως τις 16:00 το απόγευμα για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες επηρεάζουν κυρίως στα νότια, ανατολικά και ενδεχομένως τα βόρεια και τα ορεινά.

Δείτε βίντεο: