VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα

 10.12.2025 - 11:09
Έτρεχε ολόκληρο το βράδυ η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω περιστατικών που αφορούσαν έκκληση για βοήθεια λόγω καιρικών συνθηκών που πλήττει την Κύπρο τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ThemaOnline, η Λειτουργός Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κούλλα Μεσαρίτου, ανέφερε πως συνολικά η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 11 περιστατικά Παγκύπρια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Μαγικά πλάνα στον ουρανό της Λάρνακας - Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του

Δύο κλήσεις αφορούσαν τη Λάρνακα και δύο κλήσεις την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Οι κλήσεις στην Λάρνακα αφορούσε άντληση νερού από βάρκα στο Ζύγι και και πτώση δέντρου στη Σκαρίνου.

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε δύο περιπτώσεις για άντληση νερού από υπόγεια υποστατικών σε Δερύνεια και Πρωταρά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Συνεχίζει να είναι στο «έλεος» του Byron η Κύπρος - «Χαλασμός Κυρίου» σε αρκετές περιοχές

Από τους δυνατούς ανέμους στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά και στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι αποκόπηκαν δέκα δέντρα.

Υπενθυμίζεται πως, σε ισχύ τέθηκε κίτρινη προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία  από τις 5:00 τα ξημερώματα ως τις 16:00 το απόγευμα για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες επηρεάζουν κυρίως στα νότια, ανατολικά και ενδεχομένως τα βόρεια και τα ορεινά.

Δείτε βίντεο:

 
 
 
 
 

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό που σχετίζεται με την διαταραχή BYRON επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Τοπικά τα φαινόμενα πιθανό να είναι παρατεταμένα ή και έντονα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και παροδικά στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Κυριακή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

 

