VIDEO: Καταργήθηκε ο αριθμός σου; Πώς και μέχρι πότε μπορείς να τον επανενεργοποιήσεις

Στην κατάργηση χιλιάδων προπληρωμένων καρτών SIM στην Κύπρο, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης, προχώρησαν οι αρμόδιοι σήμερα Τετάρτη (10/12).

Μυώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο ανώτερος λειτουργούς οικονομικών ιαμάτων ΓΕΡΗΕΤ, Νικόλας Αντωνιάδης, ανέφερε ότι «έστω και τώρα που έχουν διακοπεί οι συνδέσεις, οι καταναλωτές μπορούν να προχωρήσουν σε ταυτοποίηση και επανενεργοποίηση των καρτών τους».

«Μπορούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία τους στις εταιρείες, οι αριθμοί τους μπορούν να ενεργοποιήσουν την σύνδεση εντός έξι μηνών αλλιώς ο αριθμός μπορεί από την εταιρεία να καταχωρηθεί σε άλλο καταναλωτή», πρόσθεσε.