Ερχιουρμάν: «Προεδρία ΕΕ και βουλευτικές θα δυσκολέψουν ουσιαστική διαπραγμάτευση στο Κυπριακό»

 10.12.2025 - 14:05
«Η βόρεια Κύπρος δεν είναι μόνο καζίνο και μαύρο χρήμα», ισχυρίστηκε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος, ενώ υποστήριξε ότι η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία και οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, θα δυσκολέψουν την ουσιαστική διαπραγμάτευση στο Κυπριακό στις αρχές του 2026.

Μιλώντας σε μια ομάδα Τούρκων δημοσιογράφων που τον συνάντησαν στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι η παραοικονομία – σε όλες τις μορφές της. Όμως όταν μιλώ για 'νέα περίοδο', δεν το λέω μόνο σε σχέση με τη φορολογία. Αυτή η χώρα χρειάζεται νέο πνεύμα και στα εσωτερικά της θέματα. Από την Τουρκία, η εικόνα που βλέπουν τελευταία είναι μια περιοχή που συνδέεται με καζίνο, μαφία, νυχτερινά κέντρα και μαύρο χρήμα. Το λέω ξεκάθαρα ως πρόεδρος: ναι, υπάρχουν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς. Όμως η τδβκ και ο τ/κ λαός δεν περιορίζονται σε αυτά» είπε αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Σε σχέση με τα 33 καζίνο που λειτουργούν σήμερα στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε ότι η θέση του παραμένει η ίδια εδώ και χρόνια. «Υπάρχει καζινοτουρισμός; Υπάρχει. Φέρνει έσοδα στο κράτος; Φέρνει. Αλλά όπως σε όλους τους τομείς –όπως και στις κατασκευές– έτσι κι εδώ υπάρχει ένα μέτρο, μια ποσότητα, μια χωρητικότητα κορεσμού» είπε.

Αντίστοιχα, έθεσε ζήτημα για την πώληση ακινήτων σε ξένους, λέγοντας ότι χρειάζονται όρια, ώστε περιοχές να μη μετατραπούν σε «γκέτο» ξένων.

Εξάλλου ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι επιθυμεί άνοιγμα νέου παραθύρου στο Κυπριακό, αν και - όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης - εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος. Είπε ότι οι τελευταίες ουσιαστικές συνομιλίες έγιναν στο Κραν Μοντανά το 2017 και έκτοτε, παρά την κινητικότητα στην περιοχή, δεν σημειώθηκε πρόοδος.

Τα ίδια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι ο ΟΗΕ, μέσω της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, επιδιώκει να δημιουργήσει θετικό κλίμα. Προσθέτουν ότι η συνάντηση Έρχιουρμαν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αύριο, Πέμπτη, υπό τον συντονισμό της, δεν αποτελεί διαπραγμάτευση αλλά συζήτηση για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι θα συζητηθεί η δική του πρόταση 10 σημείων. Πρόσθεσε ότι δεν επιθυμεί σύγκληση «5+1» (ΟΗΕ – δύο κοινότητες – Τουρκία – Ελλάδα – ΗΒ) εάν δεν προηγηθεί προεργασία που να δείχνει ότι υπάρχει έδαφος προόδου.

Ο Τ/κ ηγέτης υποστήριξε επίσης ότι η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία τον Ιανουάριο και οι βουλευτικές εκλογές τον Μάιο δύσκολα θα επιτρέψουν ουσιαστική διαπραγματευτική διαδικασία στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα του ελληνοκυπριακού Τύπου που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως ασχοληθεί με το Κυπριακό εάν επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία, ο Τ/κ ηγέτης απάντησε ότι τα έχει διαβάσει, αλλά τα θεωρεί «φήμες» και «ανεπεξέργαστα σενάρια».

Ανέφερε ότι το Κυπριακό ποτέ δεν ήταν απλώς δικοινοτικό ζήτημα, αλλά πάντα διεθνές, με εμπλοκή των εγγυητριών δυνάμεων και άλλων χωρών λόγω των περιφερειακών εξελίξεων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

