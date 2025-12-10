Έρχονται δυνατές καταιγίδες: Προειδοποίηση για χαλάζι και παγετό

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη,

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Κυριακή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.