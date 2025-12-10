Ecommbx
Έρχονται δυνατές καταιγίδες: Προειδοποίηση για χαλάζι και παγετό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται δυνατές καταιγίδες: Προειδοποίηση για χαλάζι και παγετό

 10.12.2025 - 17:17
Έρχονται δυνατές καταιγίδες: Προειδοποίηση για χαλάζι και παγετό

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές κυρίως σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι.

Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και σταδιακά μέχρι το απόγευμα κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους είναι πιθανό να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη,

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ στα δυτικά το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις βραδινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα βόρεια παράλια.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή άνοδο και μέχρι την Κυριακή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Συγκινητικό βίντεο: Πυροσβέστες έφεραν τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Παίδων - Nτύθηκαν Άι Βασίληδες και μοίρασαν δώρα σε παιδιά με καρκίνο

 10.12.2025 - 16:50
Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

