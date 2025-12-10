Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΜ: Ιδού τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και εξαρτήματα - Αναλυτικά ο πίνακας

 10.12.2025 - 15:24
ΤΟΜ: Ιδού τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και εξαρτήματα - Αναλυτικά ο πίνακας

Επικίνδυνα προϊόντα που αφορούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και εξαρτήματα ανακοίνωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά την 48η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Σε ανακοίνωση, το ΤΟΜ αναφέρει ότι τα επικίνδυνα προϊόντα είναι τα ακόλουθα:

1. SR/04141/25 - Opel/Vauxhall - Zafira, Vivaro - Επιβατικό όχημα και Όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων - 2/05/2022 - 29/01/2024

2. SR/04142/25 - CITROEN - Spacetourer, Jumpy - Επιβατικό όχημα - 11/07/2022 - 29/01/2024

3. SR/04143/25 - Volvo - FHE, FME, FMLE - Φορτηγό - 12/09/2022 -29/08/2025

4. SR/04146/25 - Mercedes-Benz - CLA - Επιβατικό όχημα - 16/07/2024 – 22/08/2025

5. SR/04150/25 - Morbidelli - T125 e T125X - Μοτοσικλέτα - Άγνωστη

6. SR/04162/25 - Peugeot - Traveller, Expert - Επιβατικό όχημα και Όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων - 17/05/2022 – 29/01/2024

7. SR/04163/25 - Liebherr - HTM, ETM - Φορτηγό - 01/01/2016 - 11/06/2025

8. SR/04166/25 - Fiat - Ulysse, Scudo - Επιβατικό όχημα και Όχημα μεταφοράς εμπορευμάτων - 29/09/2022 – 29/01/2024

9. SR/04168/25 - Bmw - X1, X2, 1er, 2er - Επιβατικό όχημα - 30/07/2025 -13/10/2025

10. SR/04169/25 - Renault - MASTER IV (με κατεύθυνση στα δεξιά) - Επιβατικό όχημα - 18/09/2024 - 29/08/2025

11. SR/04170/25 - Mercedes-Benz - CLA-Klasse - Επιβατικό όχημα - 18/04/2024 -06/10/ 2025

12. SR/04171/25 - Mercedes-Benz - CLA-Klasse - Επιβατικό όχημα - 28/07/2025 -11/8/2025

13. SR/04172/25 - Nissan - QASHQAI - Επιβατικό όχημα - 04/05/2021 – 17/10/2024

Στην ανακοίνωση, το ΤΟΜ καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα και «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία».

Επιπλέον, το Τμήμα καλεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα επικίνδυνα προϊόντα τα οποία αφορούν αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Σε περίπτωση που κατέχουν εξαρτήματα, το ΤΟΜ αναφέρει πως «κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή».

Σύμφωνα με το ΤΟΜ, στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy.

Αναφέρει επίσης ότι για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

