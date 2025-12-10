Ecommbx
LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου για το ενδεχόμενο γάμου: Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ του μυστηρίου, μια χαρά είσαι με παραλία και σουβλάκι

 10.12.2025 - 15:28
Ρία Ελληνίδου για το ενδεχόμενο γάμου: Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ του μυστηρίου, μια χαρά είσαι με παραλία και σουβλάκι

Το ενδεχόμενο να παντρευτεί μελλοντικά σχολίασε η Ρία Ελληνίδου, τονίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρουν οι ετοιμασίες που απαιτεί ένα τυπικό μυστήριο, λέγοντας ότι θα προτιμούσε μία πιο απλή τελετή με «σε παραλία, με σουβλάκι», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο LifeNewsCy.

 

ΤΟΜ: Ιδού τα επικίνδυνα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και εξαρτήματα - Αναλυτικά ο πίνακας

 10.12.2025 - 15:24
Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

