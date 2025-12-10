Ρία Ελληνίδου για το ενδεχόμενο γάμου: Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ του μυστηρίου, μια χαρά είσαι με παραλία και σουβλάκι

Το ενδεχόμενο να παντρευτεί μελλοντικά σχολίασε η

Ρία

Ελληνίδου

, τονίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρουν οι ετοιμασίες που απαιτεί ένα τυπικό μυστήριο, λέγοντας ότι θα προτιμούσε μία πιο απλή τελετή με

«

σε παραλία, με σουβλάκι

»,

όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.