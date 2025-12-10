Ρία Ελληνίδου για το ενδεχόμενο γάμου: Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ του μυστηρίου, μια χαρά είσαι με παραλία και σουβλάκι

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή
Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.