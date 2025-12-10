VIDEO: Η Λίλι Κόλινς γνώρισε τη Βικτόρια Μπέκαμ και έβαλε τα κλάματα

Με δάκρυα στα μάτια αντέδρασε η Λίλι Κόλινς όταν, σε ζωντανή εμφάνισή της στο

«Tonight Show Starring Jimmy Fallon»,

βρέθηκε ξαφνικά δίπλα στη γυναίκα που θαύμαζε από μικρή, τη Βικτόρια Μπέκαμ.