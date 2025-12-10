Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακοινώθηκε κρατική βοήθεια προς τους γεωργούς για μείωση ενεργειακού κόστους λόγω ανομβρίας - Πόσα θα πάρουν

 10.12.2025 - 15:01
Ανακοινώθηκε κρατική βοήθεια προς τους γεωργούς για μείωση ενεργειακού κόστους λόγω ανομβρίας - Πόσα θα πάρουν

Eισήγηση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη στήριξη των επαγγελματιών γεωργών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, μέσω καταβολής έκτακτης κρατικής βοήθειας, λόγω του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, που προέκυψε από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ανομβρίας, ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, τα τελευταία τρία χρόνια, η μειωμένη βροχόπτωση έχει οδηγήσει σε περιορισμό των διαθέσιμων ποσοτήτων αρδευτικού νερού και σε αύξηση των ξηροθερμικών συνθηκών, υποχρεώνοντας τους παραγωγούς να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω γεωτρήσεων και πρόσθετης χρήσης ηλεκτρισμού για άρδευση, ψύξη και προστασία καλλιεργειών, με το αυξημένο ενεργειακό κόστος να έχει επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής και, κατ’ επέκταση, το γεωργικό εισόδημα.

Όπως αναφέρεται, με απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση κονδυλίου ύψους €1.000.000 για την επιδότηση μέρους της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο Ιούλιος 2024 – Αύγουστος 2025, η οποία θα παραχωρηθεί υπό το καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επαγγελματίες γεωργούς (φυσικά, νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί), για συγκεκριμένες διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς (επαγγελματικός κωδικός 011-Γεωργία).

Στόχος της απόφασης είναι η απάμβλυνση των οικονομικών πιέσεων που προκαλεί η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση, με άμεση μείωση του σχετικού κόστους για τους παραγωγούς, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους χωρίς να υπονομεύεται η βιωσιμότητα της δραστηριότητάς τους, σημειώνεται σχετικά.

Συμπληρώνεται ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσω της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), με σχετικές πιστώσεις που θα καλυφθούν από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου, με την Αρχή να πιστώνει ανά λογαριασμό ρεύματος δικαιούχου το ποσό της ενίσχυσης που έχει υπολογιστεί από το Υπουργείο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για τη διασφάλιση της συνέχειας της γεωργικής δραστηριότητας σε συνθήκες αυξημένης ενεργειακής πίεσης και παρατεταμένης ανομβρίας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα της κυπριακής γεωργίας, καταλήγει το Υπουργείο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

