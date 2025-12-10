Ecommbx
Κυπριακή εταιρεία έχασε πάνω από 100 χιλίαδες ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά – Διαδικτυακοί απατεώνες «άρπαξαν» τις πληρωμές αλλάζοντας… ένα email!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κυπριακή εταιρεία έχασε πάνω από 100 χιλίαδες ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά – Διαδικτυακοί απατεώνες «άρπαξαν» τις πληρωμές αλλάζοντας… ένα email!

 10.12.2025 - 18:05
Καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λάρνακας από υπάλληλο εταιρείας με έδρα τη Λάρνακα, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα την απόσπαση του συνολικού χρηματικού ποσού ύψους, €111.370.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναλάβει να διεκπεραιώσει πληρωμές εκ μέρους συνεργαζόμενης εταιρείας στην Κύπρο, επίσης με έδρα τη Λάρνακα, προς ισπανική εταιρεία.

Την επικοινωνία μεταξύ των δύο εταιρειών διαχειριζόταν δικηγορικό γραφείο στην Ισπανία.

Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2025, άγνωστα πρόσωπα φέρονται να απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του δικηγορικού γραφείου και της ισπανικής εταιρείας, αποστέλλοντας τιμολόγια με παραποιημένα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.

Η παράνομη παρέμβαση δεν έγινε αντιληπτή και τα τιμολόγια προωθήθηκαν κανονικά στην κυπριακή εταιρεία για εκτέλεση των πληρωμών.

Στις 29 Οκτωβρίου 2025 και 4 Νοεμβρίου 2025, η κυπριακή εταιρεία πραγματοποίησε δύο εμβάσματα ύψους €68.120 και €43.250 αντίστοιχα, προς τον ύποπτο τραπεζικό λογαριασμό.

Ακολούθως, κατά την επικοινωνία με την ισπανική εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν της ανήκε και έτσι αντιλήφθηκαν ότι είχαν εξαπατηθεί.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

 

Ολγκίν σε εγρήγορση: Κρίσιμη προεργασία Μενελάου–Ντανά πριν την συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Σε γενική ανασκόπηση και προεργασία των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση των δύο ηγετών, προέβησαν την Τετάρτη ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, σε συνάντησή τους την Τετάρτη με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

  •  10.12.2025 - 17:31
