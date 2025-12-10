Σφοδρή σύγκρουση για την αξιολόγηση: Καταγγελίες για πιέσεις, προειδοποιήσεις για χάος στα σχολεία – Όλα θα κριθούν στην Ολομέλεια στις 22 Δεκεμβρίου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου διατύπωσε τις θέσεις του Υπουργείου και έδωσε διευκρινίσεις για θέματα όπως ο ρόλος του Επιθεωρητή Συμβούλου και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν τις απόψεις τους για τα σημεία που επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας, εκφράζοντας τις ανησυχίες της για τον χρόνο ολοκλήρωσης της συζήτησης του νομοσχεδίου και της μεταφοράς του στην Ολομέλεια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι «δεν θα δεχθούμε την εφαρμογή ενός Σχεδίου Αξιολόγησης που θα προκαλέσει αναστάτωση». «Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, είναι σοφότερο να έχουμε ενώπιόν μας χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προνοιών του Σχεδίου», πρόσθεσε.

Απαντώντας στον κ. Κάρουλλα, η Υπουργός Παιδείας είπε πως «ό,τι αφορά στο Σχέδιο είναι διασφαλισμένο», προσθέτοντας ότι «τα όσα ζητούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι εκτός Σχεδίου».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι το Σχέδιο είναι γραφειοκρατικό, θα απαιτήσει πολλές νέες θέσεις και θα έχει πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για τον Κύπριο φορολογούμενο.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Ανδρέας Αποστόλου, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο Σχέδιο και οι Κανονισμοί θα βοηθήσουν την κοινωνία.

Η Αθηνά Μιχαηλίδου έκανε λόγο για «αντικρουόμενα μηνύματα από τους Βουλευτές». Απαντώντας στον Χρίστο Χριστοφίδη, είπε ότι υπάρχει κόστος για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι θα υπάρχουν πάντα προβλήματα για κάθε καινοτομία που εφαρμόζεται.

Απαντώντας στην Υπουργό Παιδείας, ο Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι θα δοθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε θέσεις, αντί για ενίσχυση των εκπαιδευτικών.

Σε δήλωσή της μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση» με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, επισημαίνοντας ότι «σε λίγες μέρες μπορεί να έχουμε κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση στα χέρια μας εξαιτίας της υπεύθυνης στάσης των βουλευτών μας».

«Το να υπάρχουν διαφωνίες είναι θεμιτό ειδικά σε τέτοια θέματα. Θα πρέπει όμως να τις προσπερνούμε, να τις ξεπερνούμε για το καλό των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας», ανέφερε. «Δεν μπορούμε να δουλεύουμε να δημιουργούμε στα σχολεία μας, να ζητούμε καλά αποτελέσματα, εργαζόμενοι με ρυθμίσεις του 1970. Άρα ο εκσυγχρονισμός είναι αναγκαίος», υπέδειξε.

«Οι διαφωνίες είναι θεμιτές, προχωρούμε και είμαστε πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς. Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί κάτι στην Ολομέλεια, εμείς αρχίζουμε δουλειά για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, την ομαλή εφαρμογή του και σίγουρα τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας, γιατί είναι και η καρδιά της όποιας μεταρρύθμισης», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου.

Στην ερώτηση αν οι τροπολογίες που επέφεραν οι Βουλευτές αλλοίωσαν τη φιλοσοφία του προτεινόμενου νομοσχεδίου, η Αθηνά Μιχαηλίδου απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν αλλοιώνεται ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία.

Ακόμη, η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την αισιοδοξία της για την έκβαση των συζητήσεων. «Είμαι πάρα πολλά χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος με την αξιολόγηση, αλλά θα τεθούν οι βάσεις για μια πιο υγιή κατάσταση στο δημόσιο σχολείο, για μία πιο δίκαιη εργασία στο σχολείο, για έναν σύγχρονο, πιο σωστό παιδαγωγικά τρόπο δουλειάς», είπε.

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, η κ. Μιχαηλίδου εξέφρασε την ανησυχία για την «προσπάθεια να παρεμποδιστεί η δημοκρατική διαδικασία, την οποία θεωρώ πως έχουν αντιληφθεί και οι Βουλευτές μας». Σε ερώτηση αν η ίδια δέχθηκε απειλές ή εκβιασμούς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η Αθηνά Μιχαηλίδου απάντησε αρνητικά.

«Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, εκτός από τον διευθυντή και 1-2 άλλα ζητήματα δεν υπάρχει κάτι άλλο», σημείωσε. «Πού μπορούν να στηριχθούν οι διαφωνίες και η δημιουργία κλίματος έντασης στην εκπαίδευση;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, η Υπουργός Παιδείας απηύθυνε έκκληση προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να είναι κοντά στο Υπουργείο στην τελική ψήφιση του νομοσχεδίου, την υλοποίησή του και την εφαρμογή του.

Κληθείσα να σχολιάσει την αναφορά του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστου Χριστοφίδη, σε «γραφειοκρατικό» σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο «θα στοιχίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους πολίτες», η Αθηνά Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι το σχέδιο έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο. «Το όλο σχέδιο έχει περάσει και από δημόσια διαβούλευση, άρα ο κόσμος έχει τοποθετηθεί σε αυτό, έχει μπει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου μας, άρα δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς για τον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή. Για να κάνεις μεταρρύθμιση πρέπει να επενδύσεις κιόλας», τόνισε. «Εμείς έχουμε κάνει (το σχέδιο) όσο πιο απλό γίνεται για να μπορέσει να λειτουργήσει και να έχουμε την αλλαγή».

Εν συνεχεία, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι το κονδύλι για την εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης ανέρχεται σε περίπου 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε εύρος πενταετίας. Εξέφρασε ακόμη τη χαρά της για την ικανοποίησή για το ενδεχόμενο εφαρμογής του σχεδίου από το 2028.

Αναφερόμενη στα αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, εξήγησε ότι «όσα προβλέπει η αξιολόγηση θα τα πάρουν», διευκρινίζοντας ότι «αυτό που συζητούν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις είναι πρόσθετα ζητήματα, τα οποία ονομάζουν στήριξη του δημόσιου σχολείου». «Μετά την ψήφιση, όταν δηλαδή θα ξέρουμε και τι θα ψηφιστεί ακριβώς, θα κάτσουμε βήμα προς βήμα, θα οργανωθούμε, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο για να πάμε στο Υπουργείο Οικονομικών και να συμφωνηθούν κάποια πράγματα», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής της νομοθεσίας θα βλέπουν από κοινού τα βήματα της υλοποίησής της, προσθέτοντας ότι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή Μεταξιολόγησης, για εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων.

«Αν περιμένουμε πλήρη συμφωνία πριν να κάνουμε μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τόπο, δεν θα την έχουμε ποτέ. Θα περιμέναμε άλλα 50 χρόνια ίσως. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να τολμήσουμε, να κάνουμε τη μεταρρύθμιση με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και να είμαστε μαζί, υπεύθυνα με τους εκπαιδευτικούς μας, με τις οργανώσεις, για να επιλύουμε τυχόν προβλήματα και βεβαίως να πείσουμε με την πράξη», κατέληξε.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε ότι «αυτή η σύνθεση της Βουλής έχει αναλάβει ένα μεγάλο βάρος, το οποίο θεωρούμε ότι έχουμε φέρει σε πέρας».

«Προσπαθήσαμε να συγκεράσουμε σκέψεις, απόψεις, αντιλήψεις πολλών εμπλεκομένων φορέων», πρόσθεσε. «Υπάρχει ένα κείμενο που μπορεί να μην ικανοποιεί όλους, αλλά οδηγούμαστε σε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο βεβαίως θα είναι πολύ καλύτερο από το υφιστάμενο», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι στη συνεδρία της Επιτροπής συμφωνήθηκε ότι η αξιολόγηση παραμένει στην αριθμητική κλίμακα 1-40 και ότι οι κανονισμοί θα έρθουν στους 3 μήνες, προσθέτοντας ότι έχουν απομείνει 1-2 μικρές εκκρεμότητες.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της Υπουργού Παιδείας για προσπάθεια παρεμπόδισης των δημοκρατικών διαδικασιών, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα τόσο ο ίδιος όσο και άλλα μέλη της Επιτροπής δέχθηκαν «καταιγισμό μηνυμάτων από εκπαιδευτικές οργανώσεις», σημειώνοντας ότι προκλήθηκε «πρόβλημα παραπληροφόρησης». Απαντώντας σε ερώτηση αν δέχθηκε απειλές, είπε ότι δέχθηκε πίεση για να μη λειτουργήσει δημοκρατικά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, έκανε λόγο για ένα σχέδιο «με πάρα πολλά κενά, τα οποία παραπέμπονται σε διάλογο» και το οποίο «θα στοιχίσει στον Κύπριο φορολογούμενο δεκάδες εκατομμύρια σε μισθούς».

«Εμείς εκφράζουμε για ακόμα μια φορά την αντίθεσή μας με αυτήν τη διαδικασία, με αυτήν την προσέγγιση», ανέφερε. «Θα μπορούσε να γίνει μία πολύ πιο σοβαρή δουλειά, να συνεχιστεί ο διάλογος. Θα έπρεπε κι εμείς να είχαμε περισσότερο χρόνο, να ενδιατρίψουμε στις πρόνοιες των νομοσχεδίων», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε παρατήρηση δημοσιογράφου για την ανάγκη αλλαγών στην εκπαίδευση, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι «βεβαίως πρέπει να αλλάξει με κάτι σωστό, συνολικό, τεκμηριωμένο, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως αν είναι δυνατόν, όχι με αυτό που έχουμε μπροστά μας». Είπε επίσης ότι το ΑΚΕΛ δεν έχει αποφασίσει για τη στάση που θα τηρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου ενώπιον της Ολομέλειας.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι «έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, τις οποίες γνωρίζουν όλοι. Έχουμε κάνει τομές παρά τις διαφωνίες, αλλά έχουμε εισακούσει και αρκετές εισηγήσεις από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και από απλούς εκπαιδευτικούς», σημείωσε.