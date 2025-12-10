Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Ελπίζω σε βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης – Οι υπερβολικές προσδοκίες βλάπτουν»

 10.12.2025 - 19:57
Έρχιουρμαν: «Ελπίζω σε βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης – Οι υπερβολικές προσδοκίες βλάπτουν»

Την ελπίδα πως η συνάντηση, την Πέμπτη, με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και την απεσταλμένη του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ θα συμβάλει στη δημιουργία του απαραίτητου κλίματος για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, εξέφρασε την Τετάρτη ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook σημείωσε ότι ένα από τα στοιχεία για την επιτυχή διαχείριση τέτοιων διαδικασιών είναι η σωστή διαχείριση των προσδοκιών και η αποφυγή της απογοήτευσης.

Σημειώνει ότι έγιναν πολλά σχόλια στα μέσα ενημέρωσης  - ιδιαίτερα «στον νότο» όπως αποκαλεί τις ελεύθερες περιοχές, ενόψει της αυριανής συνάντησης, αναφέροντας ότι τα παρακολουθεί «στενά».

Ο κ. Έρχιουρμαν δηλώνει ότι θα προσέλθει στη συνάντηση «εντελώς απαλλαγμένος από προκαταλήψεις, ανεξαρτήτως όσων έχουν γραφτεί ή ειπωθεί».

«Μετά από τόσα χρόνια ‘στασιμότητας’, το να αποδίδονται υπερβολικά υψηλές προσδοκίες σε αυτή τη συνάντηση, η οποία ακολουθεί την πρώτη, δεν είναι σωστό, δεδομένης της φύσης του ζητήματος, του χρόνου που έχει περάσει και του τι έχει ή δεν έχει συμβεί κατά το διάστημα αυτό», ανέφερε.

Σημείωσε ότι, όπως αναφέρεται και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, «χρειάζεται ένα κλίμα/μια ατμόσφαιρα που να είναι ευνοϊκή για τη διαδικασία επίλυσης. Αυτό απαιτεί ειλικρινείς προσπάθειες για αμοιβαία κατανόηση και συγκεκριμένα βήματα, άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα  - αλλά συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση...».

Εξέφρασε ελπίδα ότι αυτή η συνάντηση θα συμβάλει στη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος, και δήλωσε ότι οι προσπάθειές του θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

