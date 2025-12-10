Έρχιουρμαν: «Ελπίζω σε βήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης – Οι υπερβολικές προσδοκίες βλάπτουν»

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook σημείωσε ότι ένα από τα στοιχεία για την επιτυχή διαχείριση τέτοιων διαδικασιών είναι η σωστή διαχείριση των προσδοκιών και η αποφυγή της απογοήτευσης.

Σημειώνει ότι έγιναν πολλά σχόλια στα μέσα ενημέρωσης - ιδιαίτερα «στον νότο» όπως αποκαλεί τις ελεύθερες περιοχές, ενόψει της αυριανής συνάντησης, αναφέροντας ότι τα παρακολουθεί «στενά».

Ο κ. Έρχιουρμαν δηλώνει ότι θα προσέλθει στη συνάντηση «εντελώς απαλλαγμένος από προκαταλήψεις, ανεξαρτήτως όσων έχουν γραφτεί ή ειπωθεί».

«Μετά από τόσα χρόνια ‘στασιμότητας’, το να αποδίδονται υπερβολικά υψηλές προσδοκίες σε αυτή τη συνάντηση, η οποία ακολουθεί την πρώτη, δεν είναι σωστό, δεδομένης της φύσης του ζητήματος, του χρόνου που έχει περάσει και του τι έχει ή δεν έχει συμβεί κατά το διάστημα αυτό», ανέφερε.

Σημείωσε ότι, όπως αναφέρεται και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, «χρειάζεται ένα κλίμα/μια ατμόσφαιρα που να είναι ευνοϊκή για τη διαδικασία επίλυσης. Αυτό απαιτεί ειλικρινείς προσπάθειες για αμοιβαία κατανόηση και συγκεκριμένα βήματα, άλλα μικρά, άλλα μεγαλύτερα - αλλά συγκεκριμένα σε κάθε περίπτωση...».

Εξέφρασε ελπίδα ότι αυτή η συνάντηση θα συμβάλει στη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος, και δήλωσε ότι οι προσπάθειές του θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.