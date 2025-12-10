ΠτΔ: Επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Πανεπιστημίου κ. Αντώνη Πολεμίτη και άλλους αξιωματούχους για τη συνεισφορά του πανεπιστημιακού ιδρύματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, το εκπαιδευτικό έργο, τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών και τις πρωτοβουλίες συνεργασίας με διάφορους φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και με φοιτητές για ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τόνισε τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επενδύει στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οποία θεωρεί πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και κοινωνικής προόδου.

Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου συναντήθηκε με τις Πρυτανικές Αρχές του Πολυτεχνείου και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ. Νικόλαου Παπαϊωάννου.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε από τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου Καθηγητή Ιωάννη Κ. Χατζηγεωργίου για τα ερευνητικά προγράμματα και τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του Πολυτεχνείου.

Από πλευράς της, η Κύπρια Πρύτανης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ερατώ Χατζησάββα ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η Σχολή στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας, καθώς επίσης για τα προγράμματα και δράσεις της Σχολής που έχουν ως στόχο την προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η κα Χατζησάββα ανέφερε την επιθυμία για ίδρυση παραρτήματος της Σχολής στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή που διαδραματίζει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογική και καλλιτεχνική ανάπτυξη στην Ελλάδα και στην Κύπρο και επεσήμανε την ανάγκη παρουσίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με εξωστρέφεια και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Πρύτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος εξήρε τη συμβολή του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην υλοποίηση της απόφασης για την ίδρυση παραρτήματος του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, η Υφυπουργός Πολιτισμού κα Βασιλική Κασσιανίδου, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.