Αίσιο τέλος στο θαλάσσιο θρίλερ:Αγνοούνταν για μέρες – Πώς σώθηκαν οι 4 επιβάτες του ιστιοφόρου που χάθηκε στο πέλαγος

Eυχάριστα νέα, καθώς έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτεια των τεσσάρων Ισραηλινών οι οποίοι αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Το ιστιοφόρο σκάφος το οποίο απέπλευσε από το Ισραήλ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη και αγνοείτο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το γιοτ εντοπίστηκε πριν από λίγο από τα μέλη του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Συγκεκριμένα, το γιοτ εντοπίστηκε περίπου 100 μίλια νότια της Λεμεσού με πρόβλημα στη μηχανή.

Ως εκ τούτου πλέον κινούνται με τη χρήση πανιού και έχουν κατεύθηνση το Ισραήλ, όπου η άφιξή τους αναμένεται εντός 24 ωρών περίπου.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΚΣΕΔ πραγματοποιούσε έρευνες, σε συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των ερευνών ενεργοποιήθηκε το σχέδιο “Νέαρχος” και για τον εντοπισμό του ιστιοφόρου κινητοποιήθηκαν πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραπλέοντα σκάφη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως εργαζόταν από κοινού με την Ελλάδα και την Κύπρο προς εντοπισμό του ισραηλινού σκάφους.

Σημειώνεται επίσης πως ήδη διατάχθηκε έρευνα για πώς επιτράπηκε ο απόπλους με προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε.