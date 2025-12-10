Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΥΠΕΞ Ισραήλ για αγνοούμενο Ισραηλινό σκάφος: «Εργαζόμαστε μαζί με Κύπρο και Ελλάδα»

 10.12.2025 - 15:59
Το Yπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο εργάζονται από κοινού στην αναζήτηση του ισραηλινού σκάφους με το οποίο οι αρχές έχασαν την επαφή εν μέσω κακοκαιρίας, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες.

Στο Ισραήλ επικρατεί ανησυχία αναφορικά με την τύχη των τεσσάρων επιβαινόντων στο ιδιωτικό σκάφος, το οποίο εξαφανίστηκε εν μέσω της κακοκαιρίας Byron και μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατόν να εντοπιστεί.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει χθες από το Άσντοντ με προορισμό την Κύπρο και ήδη διατάχθηκε έρευνα για πώς επιτράπηκε ο απόπλους με προειδοποιήσεις για την καταιγίδα που πλησίαζε. Σημειωτέον ότι το σκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Τρεις από τους τέσσερις αγνοουμένους είναι Άραβες Ισραηλινοί από την πόλη Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ στη νότια Γαλιλαία, ενώ ο τέταρτος, ο καπετάνιος είναι από τη Χάιφα. Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Σίμπλι Ουμ αλ Γκανέμ, Χάτεμ Σίμπλι, εξέφρασε την ανησυχία του για την τύχη και των τεσσάρων επιβαινόντων. «Είμαι σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μας βοηθά. Είμαι σε επαφή με την Αστυνομική Διεύθυνση Βορρά, η οποία διαβίβασε τις λεπτομέρειες στην Interpol», δήλωσε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Walla, υποστηρίζοντας ωστόσο, ότι το ναυτικό και ο στρατός δεν ανταποκρίθηκαν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

