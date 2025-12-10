Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί για αρκετά χρόνια 23χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών - Το χρονικό της υπόθεσης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί για αρκετά χρόνια 23χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών - Το χρονικό της υπόθεσης

 10.12.2025 - 15:44
Στο κελί για αρκετά χρόνια 23χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών - Το χρονικό της υπόθεσης

Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης δέκα ετών σε 23χρονο, για υπόθεση που αφορούσε την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν την 1η Αυγούστου σε κατάστημα ταχυμεταφορών στη Λεμεσό όπου, σε έλεγχο που διενήργησαν, εντοπίστηκαν και κατάσχεσαν πακέτο, εντός του οποίου υπήρχαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 480 γραμμαρίων περίπου.

Κατά τη διερεύνησης της υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε άλλο κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό όπου, ανέκοψαν τον 23χρονο ο οποίος μόλις είχε παραλάβει πακέτο από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Διενεργήθηκε έλεγχος στο εν λόγω πακέτο εντός του οποίου εντοπίστηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 570 γραμμαρίων περίπου με αποτέλεσμα ο 23χρονος να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία και στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα όπου εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία φέρονται να τον συνδέουν με τα δύο πακέτα.

Την ίδια μέρα χθες, τα μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε τρίτο υποκατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών όπου εντόπισαν πακέτο το οποίο περιείχε τέσσερις νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 570 γραμμαρίων.

Ανακρινόμενος σχετικά ο 23χρονος, φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε για την ύπαρξη των ναρκωτικών εντός των πακέτων και έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Εξάλλου, στην επαρχία Λάρνακας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, άντρας ηλικίας 68ετών και γυναίκα ηλικίας 78 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης καλλιέργειας φυτών κάνναβης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας), μετέβησαν στην οικία που διαμένουν ο 68χρονος και η 78χρονη όπου, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην ταράτσα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 32 φυτά κάνναβης ύψους από 40 εκατοστά μέχρι δύο μέτρα περίπου, ένα κιλό και 30 γραμμάρια κάνναβης, 44 μισοκαπνισμένα χειροποίητα τσιγάρα που περιέχουν κάνναβη, ενώ παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάνναβης.

Ανακρινόμενα τα πιο πάνω πρόσωπα, έδωσαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Επίσης, στην επαρχία Λευκωσίας, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) εντόπισαν σε κατάστημα ταχυμεταφορών ένα πακέτο, το οποίο μετά από σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι περιείχε 8 περίπου κιλά κάνναβης.

Το εν λόγω πακέτο παραλήφθηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Δείχνει» τα δόντια ο «BYRON» – Πλημμύρισαν υπόγεια και βάρκες, αποκόπηκαν δέντρα
VIDEO: Μαγικά πλάνα στον ουρανό της Λάρνακας - Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του
Αυτό ήταν το κορυφαίο σε πωλήσεις smartphone για το τρίτο τρίμηνο του 2026 - Δείτε τη δεκάδα
Κλείδωσε η συμφωνία για το «ελληνικό Netflix» - Τι προνοεί
Συνταξιούχος στη Λευκωσία κατήγγειλε ότι φύλαγε 130 χιλιάδες ευρώ στο σπίτι του και έκαναν... φτερά
Θρήνος για τον θάνατο της 66χρονης Ευτυχίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Η Λίλι Κόλινς γνώρισε τη Βικτόρια Μπέκαμ και έβαλε τα κλάματα

 10.12.2025 - 15:44
Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Με την ίδια εποικοδομητική στάση, με τη νηφαλιότητα αλλά και την πολιτική βούληση που μας χαρακτηρίζει, διατηρώντας ως μοναδικό στόχο την επανεκκίνηση της διαδικασίας ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, θα προσέλθουμε αύριο στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει για την προσεχή Παρασκευή, σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

Βλέπει Χαν πριν τη συνάντηση με Ερχιουρμάν ο ΠτΔ - Συγκάλεσε Εθνικό Συμβούλιο για την Παρασκευή

  •  10.12.2025 - 12:13
Ερχιουρμάν: «Προεδρία ΕΕ και βουλευτικές θα δυσκολέψουν ουσιαστική διαπραγμάτευση στο Κυπριακό»

Ερχιουρμάν: «Προεδρία ΕΕ και βουλευτικές θα δυσκολέψουν ουσιαστική διαπραγμάτευση στο Κυπριακό»

  •  10.12.2025 - 14:05
«Πράσινο» Υπουργικού για Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων - Η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας

«Πράσινο» Υπουργικού για Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων - Η ανακοίνωση του Υπ. Υγείας

  •  10.12.2025 - 13:01
Ανακοινώθηκε κρατική βοήθεια προς τους γεωργούς για μείωση ενεργειακού κόστους λόγω ανομβρίας - Πόσα θα πάρουν

Ανακοινώθηκε κρατική βοήθεια προς τους γεωργούς για μείωση ενεργειακού κόστους λόγω ανομβρίας - Πόσα θα πάρουν

  •  10.12.2025 - 15:01
Στο κελί για αρκετά χρόνια 23χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών - Το χρονικό της υπόθεσης

Στο κελί για αρκετά χρόνια 23χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών - Το χρονικό της υπόθεσης

  •  10.12.2025 - 15:44
Αεροπλάνο που απογειώθηκε από Κύπρο προς Ισραήλ, άλλαξε πορεία και πέταξε πάνω από τον Λίβανο - Τι συνέβη

Αεροπλάνο που απογειώθηκε από Κύπρο προς Ισραήλ, άλλαξε πορεία και πέταξε πάνω από τον Λίβανο - Τι συνέβη

  •  10.12.2025 - 13:44
VIDEO: Καταργήθηκε ο αριθμός σου; Πώς και μέχρι πότε μπορείς να τον επανενεργοποιήσεις

VIDEO: Καταργήθηκε ο αριθμός σου; Πώς και μέχρι πότε μπορείς να τον επανενεργοποιήσεις

  •  10.12.2025 - 13:20
Video: «Η μικρή μας ηρωίδα φόρεσε τα γιορτινά της» - Χτύπησε το καμπανάκι της νίκης η μικρή Νάγια στο Μακάρειο

Video: «Η μικρή μας ηρωίδα φόρεσε τα γιορτινά της» - Χτύπησε το καμπανάκι της νίκης η μικρή Νάγια στο Μακάρειο

  •  10.12.2025 - 14:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα