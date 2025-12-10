Στο κελί για αρκετά χρόνια 23χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών - Το χρονικό της υπόθεσης

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν την 1η Αυγούστου σε κατάστημα ταχυμεταφορών στη Λεμεσό όπου, σε έλεγχο που διενήργησαν, εντοπίστηκαν και κατάσχεσαν πακέτο, εντός του οποίου υπήρχαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 480 γραμμαρίων περίπου.

Κατά τη διερεύνησης της υπόθεσης, μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε άλλο κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών στη Λεμεσό όπου, ανέκοψαν τον 23χρονο ο οποίος μόλις είχε παραλάβει πακέτο από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Διενεργήθηκε έλεγχος στο εν λόγω πακέτο εντός του οποίου εντοπίστηκαν τέσσερις νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 570 γραμμαρίων περίπου με αποτέλεσμα ο 23χρονος να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία και στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα όπου εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια τα οποία φέρονται να τον συνδέουν με τα δύο πακέτα.

Την ίδια μέρα χθες, τα μέλη της ΥΚΑΝ μετέβησαν σε τρίτο υποκατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών όπου εντόπισαν πακέτο το οποίο περιείχε τέσσερις νάιλον συσκευασίες με κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 4 κιλών και 570 γραμμαρίων.

Ανακρινόμενος σχετικά ο 23χρονος, φέρεται να παραδέχθηκε ότι γνώριζε για την ύπαρξη των ναρκωτικών εντός των πακέτων και έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Εξάλλου, στην επαρχία Λάρνακας, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, άντρας ηλικίας 68ετών και γυναίκα ηλικίας 78 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης καλλιέργειας φυτών κάνναβης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας), μετέβησαν στην οικία που διαμένουν ο 68χρονος και η 78χρονη όπου, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην ταράτσα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 32 φυτά κάνναβης ύψους από 40 εκατοστά μέχρι δύο μέτρα περίπου, ένα κιλό και 30 γραμμάρια κάνναβης, 44 μισοκαπνισμένα χειροποίητα τσιγάρα που περιέχουν κάνναβη, ενώ παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια που σχετίζονται με την καλλιέργεια κάνναβης.

Ανακρινόμενα τα πιο πάνω πρόσωπα, έδωσαν διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Επίσης, στην επαρχία Λευκωσίας, μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) εντόπισαν σε κατάστημα ταχυμεταφορών ένα πακέτο, το οποίο μετά από σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι περιείχε 8 περίπου κιλά κάνναβης.

Το εν λόγω πακέτο παραλήφθηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ.