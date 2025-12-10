Video: «Η μικρή μας ηρωίδα φόρεσε τα γιορτινά της» - Χτύπησε το καμπανάκι της νίκης η μικρή Νάγια στο Μακάρειο

Σύμφωνα με ανάρτηση από του Μικρούς Ήρωες, «η μικρή μας ηρωίδα, η Νάγια, φόρεσε τα γιορτινά της και κτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακαρείου Νοσοκομείου. Σε αυτή τη στιγμή γεμάτη χαρά και ελπίδα, νιώθουμε βαθιά συγκίνηση».

Σημειώνει πως, «η Νάγια μας διδάσκει τι σημαίνει θάρρος, χαμόγελο και πίστη στη ζωή. Θα είμαστε πάντα δίπλα της, να στηρίζουμε κάθε της βήμα, όπως και τους γονείς της, που με τόση αγάπη και δύναμη τη συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι. Μικρές στιγμές σαν κι αυτή μας θυμίζουν ότι η ζωή είναι πιο όμορφη όταν τη ζούμε μαζί!»