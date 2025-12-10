Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινητικό βίντεο: Πυροσβέστες έφεραν τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Παίδων - Nτύθηκαν Άι Βασίληδες και μοίρασαν δώρα σε παιδιά με καρκίνο

 10.12.2025 - 16:50
Συγκινητικό βίντεο: Πυροσβέστες έφεραν τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Παίδων - Nτύθηκαν Άι Βασίληδες και μοίρασαν δώρα σε παιδιά με καρκίνο

Πυροσβέστες έφεραν τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ντύθηκαν Άι Βασίληδες και μοίρασαν δώρα σε παιδιά με καρκίνο.

Το πνεύμα των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας έφεραν πυροσβέστες, καθώς έκαναν έκπληξη σε παιδιά που νοσηλεύονται με καρκίνο και μοίρασαν δώρα.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο του associated press, πυροσβέστες ντυμένοι Άι Βασίληδες κατέβηκαν με σχοινί από την οροφή του παιδικού νοσοκομείου για να δώσουν δώρα σε μικρούς ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο.

Ένας πυροσβέστης κρεμόταν από τον γερανό ενός πυροσβεστικού οχήματος, ενώ άλλοι σκαρφάλωναν στο κτίριο για να παραδώσουν δώρα σε παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν έξω.

Η συγκινητική αυτή χειρονομία έφερε ζεστασιά και χαρά στις οικογένειες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Πηγή: protothema.gr

