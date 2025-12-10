Cap Bohème: Το πρώτο signature Dinner Show στο Club του Cap St Georges Hotel & Resort

Από την πρώτη στιγμή, η βραδιά ξεκινά με σαμπάνια, ενώ ο χώρος του Club ζωντανεύει μέσα από μια ατμόσφαιρα κομψότητας και θεατρικότητας.

Οι καλεσμένοι θα απολαύσουν ένα επιλεγμένο δείπνο, συνοδευόμενο από εντυπωσιακές καλλιτεχνικές performances, burlesque, χορογραφίες, aerial acts και live μουσική από καλλιτέχνες διεθνούς φήμης.

Η εμπειρία κορυφώνεται με ένα μοναδικό after-party, μια από τις πιο ζωντανές και ατμοσφαιρικές νύχτες του νησιού.

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, συνιστάται η έγκαιρη προκράτηση.

Ημερομηνίες & Ώρες

Παρασκευή & Σάββατο, 12 & 13 Δεκεμβρίου | 19:00 – 22:00

Πέμπτη & Παρασκευή, 18 & 19 Δεκεμβρίου | 19:00 – 22:00

Τιμές

Dinner & Show | €150.00

Show Only | €50.00

Μετά το πέρας του dinner show, ακολουθεί after-party με DJ από τις 22:00 έως τις 02:00.