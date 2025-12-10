ΥΠΟΙΚ: «Κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς υποτροφία» – Αναμένονται άμεσες πιστώσεις

Αυτό ανέφερε την Τετάρτη εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία εξέτασε το ζήτημα. Πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει πληροφορίες και δεδομένα από το ΙΚΥΚ για πληρωμές προηγούμενων ετών, οι οποίες ενδεχομένως εκκρεμούν, σημειώνοντας ότι το ΙΚΥΚ δεν έχει παραχωρήσει ακόμα αυτές τις πληροφορίες.

Από τη συνεδρία της Επιτροπής απουσίαζε εκπρόσωπος του ΙΚΥΚ, επειδή – όπως λέχθηκε – η θέση του Προέδρου του Ιδρύματος παραμένει κενή εδώ και μήνες, ενώ ο Αναπληρωτής Πρόεδρος απουσιάζει στο εξωτερικό.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα. Παράλληλα, ζήτησε να εγκριθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός για να καλυφθούν τα παιδιά που δεν έλαβαν υποτροφίες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε ότι έγινε δέκτης πολλών παραπόνων για το θέμα. Αναφερόμενος στην απουσία εκπροσώπου του ΙΚΥΚ από τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, τη χαρακτήρισε «ασέβεια».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης ανέφερε ότι υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν να τερματίσουν τις σπουδές τους. Πρόσθεσε ότι έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία ζητούσε να μπει συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους φοιτητές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ρώτησε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας αν το Υπουργείο γνώριζε το θέμα και αν έκανε ενέργειες προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, είπε ότι το ΙΚΥΚ έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Παιδείας, με την οποία ζητούσε επαναπρογραμματισμό της συνεδρίας της Επιτροπής, λόγω της απουσίας του Αναπληρωτή Προέδρου του ΙΚΥΚ στο εξωτερικό.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ, Κωνσταντίνος Καρσεράς, ανέφερε ότι η ΠΟΦΕΝ έλαβε πολλά μηνύματα από πρωτοετείς φοιτητές για το θέμα. «Το ΔΣ του ΙΚΥΚ θα έπρεπε να δουλεύει με επαγγελματισμό», σημείωσε.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε την πρόθεση του Υπουργείου να δώσει το ποσό που απαιτείται για τους 700 δικαιούχους φοιτητές.

Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2023, ενδεχομένως και από το 2022, ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτές οι εκκρεμότητες θα καλυφθούν άπαξ με συμπληρωματικό προϋπολογισμό.

«Ζητήσαμε στοιχεία από το ΙΚΥΚ για τις πληρωμές, αλλά το ΙΚΥΚ δεν μας τα έδωσε. Είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε τα στοιχεία από μόνοι μας, αφού υπάρχουν καταχωρισμένα στο μηχανογραφημένο σύστημα του ΙΚΥΚ», σημείωσε.

Ο Παύλος Μυλωνάς ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την κάλυψη των αναγκών των επηρεαζόμενων φοιτητών. Παράλληλα, είπε ότι η επόμενη συνεδρία για το θέμα θα γίνει τον Ιανουάριο του 2026.

Μιλώντας μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή είχε επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα.

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να επέλθει κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα των ευκαιριών στα παιδιά, εμπιστοσύνη των φοιτητών στο ότι υπάρχει ένα κράτος συντεταγμένο που διαθέτει ίδρυμα, το οποίο δίνει υποτροφίες στους δικαιούχους.

«Χαιρόμαστε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εισακούσει τις δικές μας εκκλήσεις και ελπίζουμε να μη βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές την επόμενη χρονιά», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, δήλωσε ότι «το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών οφείλουν και πρέπει να ενδυναμώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία», προσθέτοντας ότι «τα άριστα παιδιά μας δεν πρέπει να είναι θύματα αυτής της κατάστασης και της αναξιοπιστίας του ίδιου του κράτους».

«Τα όσα συμβαίνουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου υποβαθμίζουν τον θεσμό των υποτροφιών και το ίδιο το ίδρυμα, αλλά και την αριστεία στην Κύπρο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «είναι υποχρέωσή μας να στηρίζουμε έμπρακτα και να επιβραβεύουμε την αριστεία». Τέλος, είπε ότι το ύψος του ποσού που προσφέρεται ως επιβράβευση της αριστείας πρέπει να επανεξεταστεί για ενδεχόμενη αύξησή του.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, εξέφρασε «χαρά και ικανοποίηση, όχι γιατί πετύχαμε το τέλειο, αλλά γιατί τουλάχιστον ακόμα 300 παιδιά θα πάρουν τη στήριξη που δικαιούνται».

Επιπλέον, εξέφρασε την ανησυχία του γι’ αυτή την κατάσταση, καθώς και την ελπίδα του ότι «αυτό το μπουρδούκλωμα θα επιδιορθωθεί».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι χθες το απόγευμα είχε σχετική επικοινωνία με τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος τον διαβεβαίωσε για την πρόθεσή του να μη στερηθεί κανένας δικαιούχος της υποτροφίας και ότι το υπολειπόμενο ποσό θα δοθεί σε όλους τους δικαιούχους σύντομα.

«Αναμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό θα είναι αρκετό, έτσι ώστε να μη ζήσουμε αυτά τα οποία ζήσαμε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

«Η ενημέρωση που έχω από τον Υπουργό Οικονομικών είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα επιλυθεί εντός των επόμενων ημερών», επεσήμανε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι «από χθες έχουμε συνεννοηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και με την Υπουργό Παιδείας για να γίνει η απαραίτητη ρύθμιση είτε με συμπληρωματικό είτε με τροποποιητικό (προϋπολογισμό) από εξοικονομήσεις».

«Δεν μπορεί αυτό το θέμα να συνεχιστεί και οι φοιτητές μας, ενώ αρίστευσαν, να μένουν χωρίς τη χορηγία», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ, Κωνσταντίνος Καρσεράς, δήλωσε ότι «μέσα από τον εκπρόσωπο της ΠΟΦΕΝ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥΚ έχουμε προειδοποιήσει για τα ζητήματα της χρηματοδότησης και του προϋπολογισμού που προκύπτει και την αύξηση των δικαιούχων για αυτές τις υποτροφίες».

Αυτή τη στιγμή, είπε, «παραμένουν πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πάρει το ποσό που τους αναλογεί ενώ είναι δικαιούχοι και βρίσκονται σε δύσκολη θέση γιατί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους με βάση αυτήν την υποτροφία, για να μπορέσουν να περατώσουν τις σπουδές τους».

Καταληκτικά, τόνισε ότι «το κράτος αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που ζητά (από το ΙΚΥΚ) και να προχωρήσει αμέσως σε δημιουργία ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού και έναν προγραμματισμό και τα επόμενα χρόνια, ούτως ώστε να μην αφήσει κανένα αριστούχο φοιτητή και καμία αριστούχο φοιτήτρια πίσω από αυτά που δικαιούται».